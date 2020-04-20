Назван мощнейший корабль Крыма

Ракетный крейсер «Москва» проекта 1164 «Атлант», расположенный в Крыму, является самым мощным кораблем Черноморского флота (ЧФ) Военно-морского флота (ВМФ) России, рассказал «Известиям» военный эксперт Дмитрий Болтенков.

«Крейсер прослужит еще несколько лет. Его противокорабельные ракеты могут пустить на дно любое плавсредство», — считает специалист. По его словам, корабль располагает дальнобойными комплексами С-300Ф «Форт», позволяющими обеспечить зональную противоздушную оборону.

По мнению бывшего начальника Главного штаба ВМФ адмирала Валентина Селиванова, «Москва» способна уничтожить вражеские корабли еще при входе в Черное море. Военный напомнил, что «Москва» является единственным большим кораблем на ЧФ и один из немногих в ВМФ.

В ноябре 2016 года «Москва» была признана одним из лучших кораблей ЧФ по видам боевой подготовки.

Данный корабль, являющийся флагманом ЧФ, введен в эксплуатацию в декабре 1982 года.