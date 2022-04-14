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Интерфакс-АВН

Минобороны РФ: на крейсере Черноморского флота РФ "Москва" сдетонировал боезапас, корабль серьезно поврежден

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Крейсер "Москва"
Крейсер "Москва".
Источник изображения: militarynews.ru

Москва. 14 апреля. ИНТЕРФАКС-АВН - На флагмане Черноморского флота России крейсере "Москва" сдетонировал боезапас, корабль получил серьезные повреждения, экипаж эвакуирован полностью, сообщили в Минобороны РФ.

"В результате пожара на ракетном крейсере "Москва" сдетонировал боезапас. Корабль получил серьезные повреждения. Экипаж полностью эвакуирован", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

"Причины пожара устанавливаются", - говорится в сообщении.

В сентябре 2020 года Черноморский флот РФ сообщал о выходе крейсера "Москва" в море после завершения планового ремонта. Корабль вошел в состав сил постоянной готовности флота.

"Сейчас это самый серьезный корабль в Черном море", - сказал в апреле 2021 года "Интерфаксу" бывший начальник главного штаба ВМФ РФ адмирал в отставке Виктор Кравченко.

В прошлом апреле крейсер "Москва" впервые в новейшей истории выполнил учебную ракетную стрельбу в акватории Чёрного моря своим главным ракетным комплексом "Базальт" ракетой "Вулкан".

Крейсер "Москва" был заложен на стапеле Николаевского судостроительного завода имени 61 коммунара в 1976 году как ракетный крейсер "Слава". Спущен на воду 27 июля 1979 года. По словам экспертов, корабль сочетает высокую маневренность, мореходность, скорость, способен действовать в удалённых районах Мирового океана.

Сообщалось, что корабль оснащён, в частности, 16 противокорабельными ракетами комплекса П-1000 "Вулкан" с радиусом действия не менее 700 км. Боеприпасы используют комбинированную схему полета: часть траектории преодолевают на большой высоте, а вблизи цели снижаются. Также корабль имеет на вооружении дальнобойные комплексы ПВО С-300 "Форт", позволяющие обеспечить зональную ПВО: защитить целый район или эскадру от атак противника.

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