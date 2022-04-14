«С большим удовольствием снимем их приборы». Европа отказалась лететь на Луну с Россией

В РАН оценили решение ЕКА о прекращении участия в лунных программах «Роскосмоса»
Европейское космическое агентство снимает свои приборы с российских лунных миссий. На Луну не отправится европейская камера и бурилка. В Российской академии наук "Газете.Ru" рассказали, что значит комментарий Дмитрия Рогозина "баба с возу - кобыле легче".
Европейское космическое агентство (ЕКА) прекращает сотрудничество с Россией по лунной программе. Такое решение принял Правящий совет, оно было опубликовано на сайте агентства.
Разрыв партнерства вызван российской спецоперацией на Украине, в связи с проведением которой многие западные страны ввели против России санкции. Ранее между ЕКА и "Роскосмосом" велось сотрудничество по аппаратам «Луна-25", «-26" и «-27", на части из них должны были стоять европейские приборы. В частности, речь идет о камере PILOT-D на "Луне-25", стартующей в августе 2022 года, и об установке для криогенного бурения PROSPECT "Луны-27".
Так, уже удалось договориться об отправке PROSPECT на борту одного из аппаратов программы СLPS, созданной NASA для вовлечения в космическую отрасль большого числа мелких частных подрядчиков. Бур PROSPECT должен извлечь образцы лунной породы, не нагревая их, после чего переместить их в автоматическую химическую мини-лабораторию. С ее помощью ученые планируют установить химический состав грунта и выяснить, легко ли из него добывать воду, кислород и другие полезные вещества.
PILOT-D - это экспериментальная европейская навигационная камера, созданная для отработки технологии безопасной автоматической посадки на Луну. В данный момент ЕКА ищет частного подрядчика и для этого прибора.
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин прокомментировал это решение ЕКА в Telegram-канале: "Значит, снимем их приборы с наших аппаратов. Европейская баба с возу, русской кобыле легче".
В Институте космических исследований РАН также высказались по поводу разрыва партнерства. Камера PILOT-D должна была снимать момент посадки аппарата в интересах ЕКА и совершенно не нужна России.
«Эти данные европейцы хотели использовать в своих будущих проектах. Мы оказывали им установкой этой камеры любезность. Камеру эту нам пришлось ставить с перевесом, теперь, вместо того, чтобы снимать что-то российское, мы с большим удовольствием снимем европейское», - пояснил «Газете.Ru» руководитель отдела ядерной планетологии ИКИ РАН Игорь Митрофанов.
На "Луне-26" европейских приборов не планировалось вовсе, и ЕКА лишь обещало помочь с использованием наземных станций для приема сигнала с Луны.
Установка PROSPECT, по мнению Митрофанова, также была для российской стороны обременительной.
- рассказал он.
Европейская буровая установка весит 41 кг, а российская - в пределах 30 кг. По словам ученого, конструировать российскую буровую установку в ИКИ РАН начали заблаговременно, для подстраховки.
«Мы же знаем эту историю с «Мистралями» и прочим, ясно, что у Российской Федерации должна быть своя бурилка. Напомню, что европейцы сами к нам со своими приборами попросились, мы не бегали и не зазывали их. У них была своя лунная программа, они хотели сесть на полюс на своем посадочном аппарате. Но им не дали денег, они пришли к нам. Это было еще при Поповкине (руководитель "Роскосмоса" с 2011 по 2013 г.), и им сказали - давайте вам поможем», - пояснил Митрофанов.
Среди космических проектов лунная программа стала не первой жертвой конфликта между Россией и Западом. В марте Правящий совет принял аналогичное решение касательно проекта ExoMars-2022, и теперь европейцы ищут альтернативные способы доставки марсохода Rosalind Franklin на Марс.
Павел Котляр