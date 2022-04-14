Сенаторы ратифицировали протокол об использовании миротворцев ОДКБ под эгидой ООН

Совет Федерации на заседании 13 апреля ратифицировал протокол о возможности использования миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности в операциях под эгидой Организации Объединенных Наций.

Протокол был подписан 16 сентября 2021 года в Душанбе. Изменения вносятся в Соглашение о миротворческой деятельности ОДКБ от 2007 года. Миротворцы ОДКБ могут быть использованы через координирующее государство-члена ОДКБ, которое определяется Советом коллективной безопасности для решения организационных вопросов и вопросов всестороннего обеспечения применения коллективных миротворческих сил (КМС) в операции ООН по поддержанию мира.

"Условия участия KMC в операции ООН по поддержанию мира определяются в соглашении, заключаемом координирующим государством с уполномоченным подразделением ООН", - говорится в тексте документа.

Дмитрий Гончарук