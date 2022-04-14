В МИД РФ заявили, что США за полтора месяца поставили Киеву оружия на 1,65 млрд. долл.

ЦАМТО, 13 апреля. Замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов заявил в интервью "РИА Новости", что за последние полтора месяца Вашингтон поставил Киеву оружия на сумму 1,65 млрд. долл.

"Военнослужащие ВСУ хорошо вооружены благодаря тому, что последние восемь лет государства-члены НАТО активно поставляли на Украину оружие, боеприпасы, военную технику. С начала специальной военной операции размеры западной военной помощи Украине увеличились. За последние полтора месяца только Вашингтон осуществил поставки вооружения в Киев на общую сумму 1,65 млрд. долл., предоставив сотни ПЗРК Stinger, тысячи ПТРК Javelin, гранатометов и других видов оружия", – сообщил он "РИА Новости".

По его словам, "очевидно, что власти Украины, не контролирующие действия боевиков, не смогут обеспечить безопасное хранение и нераспространение этого оружия, которое впоследствии может оказаться на черных рынках других стран".