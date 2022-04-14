Управляемые авиационные бомбы ВВС Германии.

Высокоточные управляемые авиационные бомбы (УАБ, в западной терминологии также эффекторы) оказали решительное влияние на применение военной авиации против наземных целей. По оценкам западных специалистов, с текущим и запланированным составом вооружения ВВС получают широкий спектр эффекторов, которые гарантируют необходимую точность и способны оказывать масштабируемое воздействие на свойства цели.

Основные требования к современному авиационному вооружению – это точность и гибкость. Они вытекают из все более сложных боевых сценариев. При этом, диапазон вероятных целей простирается от стационарных, таких как укрепленные бункеры, до мобильных, подобных военным транспортным средствам или даже лодкам и кораблям.

Потенциальные возможности ВВС по атаке наземного противника должны использоваться с высокой точностью, в любых погодных условиях, днем и ночью, избегая сопутствующего ущерба и гарантируя защищенность своих сил на земле. Очевидно, что необходимая для этого точность может быть достигнута только применением высокоточных управляемых вооружений.

«Еврофайтер» с бомбами GBU, модулем Litening III и ТБ

Управляемые авиационные бомбы – способы наведения

Доступный диапазон высокоточных управляемых боеприпасов разнообразен и распределен по разным классам дальности. ВВС имеют среди прочего GBU (Guided Bomb Unit, рус. – управляемая авиационная бомба) с дальностью полета до 25 км.

Основа GBU – это тело неуправляемой бомбы, которое с помощью соответствующей сенсорной аппаратуры и элементов управление преобразуется в управляемый эффектор. При этом, методы наведения в основном разделяются на два класса: УАБ с чисто лазерным наведением (Laser Guided Bomb, LGB) и УАБ с GPS и инерциальной навигацией (Joint Direct Attack Munition, JDAM, рус. – единый высокоточный ударный боеприпас).

Лазерное наведение

Применение LGB основано на подсветке цели лазерным лучом. При этом, энергия, отражающаяся от цели, фиксируется и обрабатываться сенсором, установленным на эффекторе. Включенный блок управления на бомбе во время падения позволяет корректировать траекторию и точно направлять её к цели. Это может быть, например, определенный этаж здания или движущаяся цель, отслеживаемая лазером.

УАБ с лазерной системой наведения

При этом, подсветка осуществляется либо с помощью устройства, размещенного на летающей платформе, либо мобильным целеуказателем, находящимся на земле. В этом случае не требуется ни знать заранее точное местоположение цели, ни чтобы цель при поражении оставалась неподвижной. Лазерная подсветка позволяет добиться максимально возможной точности и гибкости. Однако, она требует прямой видимости между устройством подсветки, датчиками оружия и целью, то есть они зависимы от господствующей погоды и условий окружающей среды.

Высокоточные ударные боеприпасы

Это именно то, что привело к развитию управляемых авиационных бомб типа JDAM. JDAM эффектор ищет свою цель с большой высоты, используя комбинацию инерциальной навигационной системы (INS) и GPS-наведение. При этом, точность не зависит от погодных условий и особенностей окружающей среды, поскольку достигается знанием точных координат боеприпаса и цели. Координаты цели либо разведываются и уточняются заранее, либо могут замеряться с помощью модулей целеуказания в полете.

GBU-38 управляемая авиационная бомба типа JDAM

В отношении управляемых авиационных бомб типа JDAM речь также идет о так называемом оружии, действующем по принципу "выстрелил – забыл". Принцип позволяет летающей платформе покидать район цели сразу после сброса боеприпаса. В случае сброса нескольких боеприпасов каждому эффектору может назначаться своя цель, что обеспечивает поражение группы целей за один заход.

С целью использования преимуществ каждого способа наведения и минимизации его недостатков как для LGB, так и JDAM разработаны так называемые двухканальные варианты наведения (Dual-Mode-Varianten). В этом случае, основной системе наведения соответствующего класса добавляются элементы либо GPS/INS, либо LGB, благодаря чему, достигается объединение возможностей обеих систем.

Арсенал управляемых авиационных бомб люфтваффе

Состоящие на вооружении ВВС Германии многоцелевые платформы "Еврофайтер Тайфун" (Eurofighter) и "Торнадо" (Tornado) при действиях в роли истребителей-бомбардировщиков используют достаточно широкий арсенал управляемых авиационных бомб. Многообразие возможных наземных целей и разнообразная их природа требуют от этой категории эффекторов не только точности, но и достижения заранее установленного воздействия на противника.

По оценкам специалистов, "Еврофайтер" после начавшейся с конца 2017 г. интеграции управляемой авиабомбы GBU-48 уже достиг возможности использования в роли всепогодного истребителя-бомбардировщика (Fighter Bomber All Weather, FBX).

Многоцелевая высокоточная всепогодная бомба с лазерным и GPS-наведением GBU-48 изготавливается на базе боеприпаса Mk83 (калибр 1000 фунтов, около 454кг) компанией "Райтеон". Боеприпас длительное время находится в эксплуатации у ВВС США и других стран НАТО. Поставка бундесверу началась в 2017 г.

Управляемая авиационная бомба GBU-48

Система состоит из тела бомбы Mk83, изготовленной специально по немецким требованиям, программируемого бомбового детонатора типа FBM21GER (Fusee de Bombe Modulaire) и улучшенной системы управления Enhanced PavewayII. Комплекс управления включает аппаратуру наведения, размещенную в головной части боеприпаса, а также группу рулей в его хвостовой части.

Всепогодность и точность достигаются GPS-приводом инерциальной навигационной платформы и лазерной головкой самонаведения. Настройки детонатора FBM 21GER могут изменяться в воздухе, из кабины самолета, что дает значительный выигрыш в гибкости и позволяет пилоту адаптировать миссию под краткосрочное изменение обстановки.

В интересах нанесения высокоточных ударов по защищенным целям с минимальным побочным эффектом бундесвер приобрел так называемый "троянский улучшенный разрушитель" (Trojan Improved Penetrator, TIP). Боеприпас представляет собой стандартную оболочку бомбы Mk 83, которая имеет улучшенную проникающую способность. Соответствие размеров TIP корпусу бомбы Mk 83 позволяет использовать систему наведения и управления GBU-48, что обеспечивает максимально быструю интеграцию активного боеприпаса GBU-48TIP в систему "Еврофайтер". Поставка также началась с 2017 г.

Управляемая авиационная бомба GBU-24

Применение самолета "Торнадо" в роли всепогодного истребителя-бомбардировщика обеспечивается интеграцией управляемых авиационных бомб GBU-54 и GBU-24. Эффектор GBU-54 изготавливается концерном "Боинг" (Boeing) на основе бомбы МК-82 (калибр 500 фунтов, 226 кг). Двухканальная система наведения объединяет классический JDAM боеприпас с лазерной головкой самонаведения (ГСН).

Считается, что изделие особенно подходит для оказания непосредственной авиационной поддержки. Отличительной особенностью GBU-54 является её эффективность против движущихся целей. Под обозначением GBU-38 эффектор также доступен для применения в виде чистого JDAM боеприпаса без лазерной ГСН. Планируется его интеграция с "Еврофайтер".

Истребитель-бомбардировщик "Торнадо" с GBU-24

Для охвата категорий целей, требующих боеприпасов повышенного могущества, ВВС Германии имеют на вооружении GBU-24. Как отмечалось выше, боеприпас интегрирован с истребителем "Торнадо". В основе изделия бомба МК 84 (калибр 2000 фунтов, 907 кг). При этом, речь идет о чистом боеприпасе с лазерным наведением серии Paveway III. В качестве альтернативы допускает оснащение бомбой с проникающим сердечником BLU-109. Этот эффектор дает дополнительную способность пробивать особо сильное бронирование или проникать через очень толстые бетонные стены.

Таким образом, по оценкам командования ВВС Германии, текущее разнообразие высокоточных управляемых авиационных бомб позволяет люфтваффе действовать точно и согласовано в сложных оперативных сценариях. Основой для будущих закупок должны стать эффекторы средний дальности, которые значительно дополнят существующий арсенал ВВС, адаптировав его к будущим вызовам.

По материалам журнала «Europäische Sicherheit &Technik»