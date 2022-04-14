В США описали превращение Израиля в военную сверхдержаву

Получив самое современное и мощное американское оружие, Израиль может превратиться в военную сверхдержаву, пишет 19FortyFive.

Издание уверяет, что для того, чтобы стать военной сверхдержавой, Израилю необходимы, в частности, прибрежные боевые корабли Littoral Combat Ship (LCS), истребители пятого поколения F-22 Raptor, стратегические малозаметные бомбардировщики B-21 Raider, противобункерные авиационные бомбы GBU-57 и атомные подлодки.

В публикации описывается, как ранее Иерусалим по тем или иным причинам не смог получить подобное оружие от Вашингтона. В частности, американское издание отмечает, что запрет на продажу F-22 Raptor иностранным пользователям во многом был вызван опасениями передачи технологий истребителей пятого поколения от израильской стороны России и Китаю.

В сентябре 2021 года издание The Drive, ссылаясь на рассекреченные документы, сообщило, что США могли бы начать продажи первого в мире истребителя пятого поколения F-22 Raptor союзникам вроде Японии, Израиля и Австралии при условии завершения производства этого самолета для себя.

В июле 2009 года газета The Jerusalem Post, ссылаясь на неназванный источник в военном ведомстве Израиля, сообщила, что Военно-воздушные силы (ВВС) Израиля рассмотрят возможность закупки истребителей пятого поколения F-22 Raptor в том случае, если его экспорт будет разрешен Конгрессом США.