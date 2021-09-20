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В США раскрыли условия продажи F-22 Японии и Израилю

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Источник изображения: Фото: Rodrigo Garrido / Reuters

США могли бы начать продажи первого в мире истребителя пятого поколения F-22 Raptor союзникам вроде Японии, Израиля и Австралии при условии завершения производства этого самолета для себя, сообщает The Drive, ссылаясь на рассекреченные документы.

Американское издание раскрывает, что имелся еще один вариант продажи истребителя, предусматривающий двухлетнюю паузу в его производстве. В первом случае выпуск 40 самолетов обошелся бы в 8,3 миллиарда долларов, во втором — в 11,6 миллиарда. Издание отмечает, что F-22 Raptor получил три группы систем, передачу технологий которых союзникам США не разрешали. Одна из данных групп включала в себя, в частности, усовершенствованное управление двухмерным вектором тяги и возможность истребителя перемещаться на сверхзвуковой скорости в крейсерском режиме.

The Drive отмечает, что часть технологий, которые мог бы получить экспортный F-22 Raptor, впоследствии были внедрены в F-35 Lightning II. Отмечается, что США не допустили бы местные локализации производства экспортного F-22 Raptor, а его программное обеспечение было бы полностью закрытым для покупателей.

В сентябре американская корпорация Lockheed Martin на 27-й международной выставке MSPO 2021 показала карту с авиабазами 450 истребителей F-35 Lightning II, которые в текущем десятилетии планируется развернуть в Европе.


Иван Потапов

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  • В новости упоминаются
Страны
Австpалия
Израиль
США
Япония
Продукция
F-22
F-35
Компании
Lockheed-Martin
Проекты
Истребитель 5 поколения
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