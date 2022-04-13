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НАСА отметило роль Юрия Гагарина в освоении космоса

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Космонавт Юрий Гагарин в кабине космического корабля "Восток-1" перед стартом.
Космонавт Юрий Гагарин в кабине космического корабля "Восток-1" перед стартом.
Источник изображения: © РИА Новости, РИА Новости

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) отметило роль советского космонавта Юрия Гагарина в освоении космоса. Об этом сообщает ТАСС.

В американском ведомстве напомнили, что 12 апреля отмечается Международный день полета человека в космос в честь первого полета Юрия Гагарина в 1961 году и запуска первого шаттла в 1981 году.

В России памятную дату называют Днем космонавтики. В 1961 году на орбиту ракетой-носителем был выведен корабль «Восток-1». На нем находился советский космонавт Юрий Гагарин. Он стал первым человеком, совершившим полет в космос. Длительность полета составила 1 час 48 минут.

Ранее президент России Владимир Путин сравнил полет Гагарина с Днем Победы. По словам главы государства, из-за полета Гагарина «страна и весь мир ликовали», а «у нас еще будут подобные события». Он выразил уверенность, что, несмотря на санкции, Россия располагает всеми необходимыми технологиями для развития собственной ракетно-космической отрасли.

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США
Компании
NASA
Персоны
Путин Владимир
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