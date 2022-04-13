Войти
Lenta.ru

Рогозин раскрыл сроки появления метановой ракеты «Амур-СПГ»

244
0
0
Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1а"
Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1а".
Источник изображения: © РИА Новости / Максим Блинов

В России не будут создавать метановую ракету-носитель «Амур-СПГ» до того, как появится необходимость завершить эксплуатацию ракет «Союз-2». Об этом гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин сообщил в интервью РИА Новости.

«Что касается ракеты "Амур-СПГ", то она появится тогда, и никак не раньше, когда мы почувствуем, что пора завершать эксплуатацию "Союза-2», — сообщил он.

Глава «Роскосмоса» отметил, что ракета «Союз» прошла модернизации и показывает высокие характеристики.

Также Рогозин напомнил, что в 2024 году в России должны создать метановый двигатель РД-0169 и провести его испытания. Он уточнил, что на данный момент в России существует весь спектр ракет-носителей. Поэтому нет необходимости ускоренного создания новых ракет.

В декабре 2021 года исполнительный директор «Роскосмоса» по перспективным программам и науке Александр Блошенко сообщил, что место взлета и посадки ракеты «Амур-СПГ» на космодроме Восточный определено.

В марте 2021 года стало известно, что к 2030 году планируется производить не менее 13-14 пусков ракеты «Амур-СПГ» ежегодно.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
Союз РН
Союз-2 РН
Похожие новости
16.12.2021
В 2022 году планируется семь пусков ракет "Союз" с британскими спутниками OneWeb - Рогозин
06.12.2021
Рогозин показал «двустороннюю» версию ракеты «Союз»
09.03.2021
Россия в 2021 году проведет десять пусков спутников компании OneWeb - Роскосмос
13.11.2019
Роскосмос готов в будущем продолжить сотрудничество с украинскими специалистами
26.03.2019
Рогозин сообщил, что Россия может перевести пилотируемые запуски на Восточный за 1,5 года
31.05.2016
Не догоняем
19.09.2012
После серии провалов
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 13.04 10:38
  • 22887
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 13.04 10:30
  • 25
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 13.04 10:16
  • 2
Leopard 1 будут воевать с Т-72 на Украине, как Panzer III против Т-34-85
  • 13.04 09:21
  • 1
Depo выпустила «не боящийся санкций» сервер на «Эльбрусах»
  • 13.04 08:47
  • 1
Путин: Спецоперация идет по плану
  • 13.04 07:09
  • 368
Су-34 меняет профессию: экипажи бомбардировщиков научат сбивать самолёты
  • 13.04 02:28
  • 2
«Комплекс «Бастион» может работать в три раз лучше»
  • 13.04 00:13
  • 166
Танк Т-14 "Армата": трепет, почтение и зависть Запада
  • 12.04 23:25
  • 3
В России допустили поставки США на Украину ракет Tomahawk
  • 12.04 21:15
  • 2
Россия применила последний советский корабль на учениях
  • 12.04 17:18
  • 8
Проблемы импортозамещения в российской микроэлектронике
  • 12.04 12:17
  • 22
При каких условиях Польша захватит часть Украины
  • 12.04 11:26
  • 69
Экс-командующий выступает за увеличение численности ВДВ
  • 12.04 10:53
  • 1
Финляндия и Швеция могут вступить в НАТО уже этим летом - СМИ
  • 12.04 06:13
  • 13
Российская армия задействует в спецоперации самоходные минометы "Тюльпан"