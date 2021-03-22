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Раскрыта частота пусков российской многоразовой ракеты

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Источник изображения: Фото: РИА Новости

К 2030 году планируется ежегодно проводить не менее 13-14 пусков российской перспективной средней многоразовой ракеты «Амур», сообщает ТАСС, ссылаясь на прогноз, представленный в презентации исполнительного директора «Роскосмоса» по перспективным программам и науке Александра Блошенко.

В материалах раскрывается, что ежегодная потребность в сжиженном природном газе (СПГ), выступающим компонентом топлива «Амура», обеспечивающая прогнозируемую частоту стартов, оценивается в 2,8 тысячи тонн.

«Это могут быть и обычные поставки требуемого объема СПГ (около 2,8 тысячи тонн в год), и участие в создании наземной космической инфраструктуры. Возможно и полноценное партнерство в новом бизнесе по предоставлению пусковых услуг на внутреннем и внешнем рынках», — сказал Блошенко.

В феврале гендиректор Ракетно-космического центра (РКЦ) «Прогресс» (входит в «Роскосмос») Дмитрий Баранов сообщил, что приостановил создание сверхтяжелой ракеты «Енисей» и задерживает разработку средней многоразовой ракеты «Амур-СПГ». По его словам, эскизное проектирование среднего носителя, который должен работать на топливной паре кислород — метан, завершено примерно на 95 процентов. «Сейчас идет определенная работа над ошибками, потому что ракета-носитель абсолютно новая. Я думаю, где-то в третьем квартале этого года эскизное проектирование будет закончено», — заявил руководитель.


Иван Потапов

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Россия
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Роскосмос
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