Путин допустил полет белорусского космонавта в 2023 году

Президент России Владимир Путин в ходе посещения Амурской области допустил, что полет белорусского космонавта может состояться в следующем году. Об этом сообщает БелТА.

«Такой полет уже может состояться в следующем году», — сообщил он по итогам переговоров с главой Белоруссии Александром Лукашенко.

Ранее Путин сообщил, что с 2035 года с космодрома Восточный будут запускать сверхтяжелые ракеты.

В марте руководитель пресс-службы госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Струговец сообщил, что для миссии на Марс потребуется новая посадочная платформа.

В январе председатель Президиума Национальной академии наук (НАН) Белоруссии Владимир Гусаков сообщил, что НАН планирует встречу с представителями госкорпорации «Роскосмос».