Путин назвал год пуска российской сверхтяжелой ракеты

Президент России Владимир Путин в ходе посещения Амурской области назвал возможный год первого пуска российской сверхтяжелой ракеты с космодрома Восточный. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Сам объект — я имею в виду весь Восточный — одна из крупнейших строек в Европе и мире. Грандиозный объект с хорошими перспективами развития. Если говорить о сверхтяжелых классах, то — с 2035 года», — сказал глава государства в ходе беседы с рабочими космодрома.

По его словам, на космодроме пока «есть над чем работать». «Фронт работ колоссальный. Все идет у нас здесь по плану. К сожалению, пандемия внесла определенные коррективы. Немножко пришлось графики сдвинуть вправо, но они уточнены, и работа будет продолжаться», — заметил президент.

Ранее Путин заявил, что работы на Восточном идут по плану, несмотря на коррективы, внесенные пандемией.