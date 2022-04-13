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Путин назвал год пуска российской сверхтяжелой ракеты

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Стартовый комплекс космодрома Восточный
Стартовый комплекс космодрома Восточный.
Источник изображения: © Игорь Агеенко/ТАСС

Президент России Владимир Путин в ходе посещения Амурской области назвал возможный год первого пуска российской сверхтяжелой ракеты с космодрома Восточный. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Сам объект — я имею в виду весь Восточный — одна из крупнейших строек в Европе и мире. Грандиозный объект с хорошими перспективами развития. Если говорить о сверхтяжелых классах, то — с 2035 года», — сказал глава государства в ходе беседы с рабочими космодрома.

По его словам, на космодроме пока «есть над чем работать». «Фронт работ колоссальный. Все идет у нас здесь по плану. К сожалению, пандемия внесла определенные коррективы. Немножко пришлось графики сдвинуть вправо, но они уточнены, и работа будет продолжаться», — заметил президент.

Ранее Путин заявил, что работы на Восточном идут по плану, несмотря на коррективы, внесенные пандемией.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
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