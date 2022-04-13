Рогозин допустил создание ракеты «Ангара-А3»

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в интервью РИА Новости допустил создание средней ракеты «Ангара-А3».

«Центр Хруничева не исключает возможности возвращения к созданию "Ангары-А3" грузоподъемностью от 12 до 15 тонн… Намерения Центра Хруничева насчет "Ангары-А3" — это начало пути», — заявил глава госкорпорации.

По его словам, в настоящее время у России есть весь спектр ракет от легкого до тяжелого классов, а одновременное существование перспективных «Ангары-А3» и «Союз-5» позволит создать дополнительные возможности резервирования.

«Когда мы говорим о носителях, должно быть техническое резервирование. Никто не застрахован от аварий. Когда происходит авария, то останавливаются пуски конкретного носителя на определенный период. И если нет другого носителя близкой грузоподъемности, то в целом вся пусковая кампания нарушается», — сказал менеджер.

В апреле в пермской компании «Протон-ПМ», производящей двигатели для ракет семейства «Ангара», допустили введение сокращенной рабочей недели для отдельных сотрудников.

В апреле 2019 года Рогозин заявлял, что «проекта "Ангара-А3" никто никогда не планировал», поскольку «была ракета "Зенит"», которую решено заменить на «Союз-5».