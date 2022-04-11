Производитель двигателей для «Ангары» допустил сокращение рабочей недели

В пермской компании «Протон-ПМ» (входит в холдинг «Энергомаша»), производящей двигатели для ракет семейства «Ангара», допустили введение сокращенной рабочей недели для отдельных сотрудников. Об этом в интервью, опубликованном «Роскосмосом», рассказал директор предприятия Иван Краснов.

«Сегодня предприятие прорабатывает разные сценарии, чтобы стабилизировать ситуацию и выполнять контрактные обязательства. Такая мера как сокращенная рабочая неделя может быть введена только для тех сотрудников, кто напрямую не задействован в изготовлении продукции», — сказал глава завода.

По его словам, одной из задач, стоящих перед предприятием, является сохранение работоспособной команды. «Считаю своей семьей весь трехтысячный коллектив завода и искренне беспокоюсь за будущее каждого сотрудника», — отметил руководитель.

Согласно Краснову, по итогам 2021 года на предприятиии «средний размер заработной платы увеличился на 18 процентов и составил 48 699 рублей». «Возможно, придется скорректировать сроки реализации социальных проектов на территории Новых Лядов, в частности, по строительству жилья. Мы видим, что квадратный метр дорожает», — сказал менеджер.

В марте гендиректор Центра Хруничева Алексей Варочко заявил, что в настоящее время Производственным объединением (ПО) «Полет» в Омске изготавливается 11 ракет — три легких «Ангара-1.2» и восемь тяжелых «Ангара-А5».