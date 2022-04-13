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Военное обозрение

Минобороны показало кадры применения крылатых ракет «Калибр» морского базирования по наземным целям

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Источник изображения: topwar.ru

У Российского Минобороны уже становится традицией сначала сообщать о нанесении удара по какому-нибудь военному объекту украинской армии, а потом показывать кадры применения высокоточных ракет. Так было с ударом ракетами наземного базирования, после чего военные показали применение ОТРК "Искандер", с беспилотниками и вертолетами. Сегодня очередь дошла и до крылатых ракет морского базирования.

Военные показали пуски крылатых ракет "Калибр" в ходе нанесения ударов по военной объектам ВСУ. Понятно, что это не первое видео такого толка, но все равно поражает мощь ракетного залпа. По данным, представленным Минобороны, стрельба велась малым ракетным кораблем (МРК) Черноморского флота из акватории Черного моря. Название корабля военные не раскрывают.

Уточняется, что залповый пуск высокоточных ракет по назначенным наземным целям был произведен в ночное время. Судя по ранее представленной информации, удары были нанесены по военному аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой области, где уничтожен склад с боеприпасами и авиационной техникой, а также по складу боеприпасов в районе населенного пункта Гавриловка Киевской области.

Также в течение ночи были нанесены удары высокоточными ракетами воздушного базирования, но, к сожалению, военное ведомство видео их применения не выкладывает. Будем надеяться, что это временно и в будущем мы увидим пуски авиационных ракет.

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Страны
Россия
Украина
Продукция
Искандер
Проекты
БПЛА
Калибр КР
ЧФ
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