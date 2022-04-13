Американские военные получат дополнительные комплексы ПРО

Компания Lockheed Martin поставит американским военным дополнительные машины комплекса противоракетной обороны (ПРО) Terminal High Altitude Area Defense (THAAD). Оружие будет направлено в рамках дополнения к ранее заключенному контракту. Об этом сообщает Army Recognition со ссылкой на Министерство обороны США.

В рамках соглашения военным поставят шесть пусковых установок комплекса THAAD, систему управления огнем и связью, а также вспомогательное оборудование. Машины комплекса заказчик получит до 2025 года.

Комплекс THAAD предназначен для высотного заатмосферного перехвата ракет средней дальности. В состав комплекса входит пусковая установка с одноступенчатыми противоракетами, командный пункт и радиолокационная станция X-диапазона.

В марте компания Lockheed Martin сообщила, что в состав THAAD интегрировали ракету PAC-3 Missile Segment Enhancement (MSE). В ходе испытаний боеприпас поразил цель, которая имитировала баллистическую ракету.

Ранее в том же месяце стало известно, что канцлер Германии Олаф Шольц обсудил с генеральным инспектором бундесвера Эберхардом Цорном возможность закупки системы ПРО Arrow у Израиля.