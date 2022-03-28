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Германия захотела купить системы ПРО Arrow 3 у Израиля

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Комплекс противоракетной обороны "Хец-3" (Arrow 3)
Комплекс противоракетной обороны "Хец-3" (Arrow 3).
Источник изображения: https://www.defensedaily.com/

Канцлер Германии Олаф Шольц обсудил с генеральным инспектором Бундесвера Эберхардом Цорном возможность закупки системы противоракетной обороны (ПРО) Arrow у Израиля. Об этом сообщает издание Bild.

По информации газеты, радары бы расположились в трех местах Германии. В случае обнаружения ракеты выпускается перехватчик Arrow 3, уничтожающий атакующую ракету за пределами земной атмосферы.

«Радары настолько мощные, что защитный щит может также накрыть Польшу, Румынию или страны Балтии. Нашим соседям придется только купить ракеты Arrow 3, радарное изображение поставляет Германия», — сообщает Bild.

Такая покупка обойдется ФРГ в два миллиарда евро, система может быть введена в эксплуатацию в 2025 году.

Ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что израильская система противоракетной обороны (ПРО) «Железный купол» не сможет обеспечить защиту стратегических объектов на Украине. Отвечая на вопрос о заинтересованности страны в покупке «Железного купола», Резников сообщил, что система ПРО компании Rafael не решит вопрос защиты стратегических объектов на Украине.Глава оборонного ведомства отметил, что в Израиле «Железный купол» обеспечивает защиту от ракет с низкой скоростью и малой дальностью.

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Страны
Германия
Израиль
Польша
Румыния
Украина
Продукция
Железный купол
Компании
Rafael
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