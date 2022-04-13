Большинство американцев не поддерживают прямое военное вмешательство США в конфликт между Китаем и Тайванем

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Вот как оценивает результаты опроса Виктория Коутс, ведущий научный сотрудник по стратегическим исследованиям в Американском совете по внешней политике в Вашингтоне. В администрации Трампа она занимала должность заместителя советника по национальной безопасности на Ближнем Востоке и в Северной Африке, а также старшего советника по политике министра энергетики.

Китай внимательно следит за развитием конфликта на Украине и оценивает действия Запада в противостоянии с Россией, экстраполируя его реакцию на возможную так называемую аннексию Тайваня. Вполне вероятно, что председатель КНР Си Цзиньпин рассматривает сценарий вторжения на остров раньше, чем планировалось.

Проведенный опрос показал, что рядовые американцы не заинтересованы в войне в Азии. В то же время, большинство респондентов считают, что США должны противостоять Китаю в случае попытки оккупации Тайваня. При этом более половины опрошенных американцев за сочетание экономической и военной помощи Тайваню без прямого вмешательства вооруженных сил США в конфликт (по украинскому сценарию).

Большое влияние на мнение рядовых американцев оказывают не очень удачные попытки Запада во главе с США принудить Россию остановить военные действия на Украине. После введения санкций против РФ большинство западных компаний приостановили деятельность в стране или полностью покинули ее. По словам президента Байдена, должен был потребоваться месяц, чтобы оценить эффективность введения блокирующих мер в отношении РФ. Прошло уже более полутора месяцев. Оценили...

Финансово-экономическая система РФ понесла ощутимые потери, но не рухнула, как того ожидал Запад. Экспорт энергоресурсов сократился, но не прекратился совсем. Рубль, стремительно упавший по отношению к доллару и евро, так же быстро отыграл свои позиции.

Байден не решается на введение полного эмбарго на поставки из России, в том числе энергоносителей. Президент США опасается дальнейшего роста цен на газ и, как следствие, подорожание всех остальных товаров, в том числе первой необходимости.

Эта тупиковая ситуация, в которой оказалось руководство США, посылает сигнал Си о том, что администрация Байдена не желает усиливать экономическое давление для защиты союзника из-за внутренних политических проблем, тем самым ослабляя сдерживающий эффект в отношении России.

В случае с Китаем, отключение от SWIFT может нанести серьезный удар по КНР, хотя Пекин утверждает, что сумеет осуществлять международные транзакции на основе юаня. Но пока что нет предпосылок, чтобы остальные страны повсеместно отказались от использования доллара.

В Америке понимают, что санкции против Китая нанесут значительный ущерб жителям США. Однако опрос TIPP показывает, что порядка 70% готовы нести эти неудобства, чтобы «защитить Тайвань». Примечательно, что среди респондентов, поддерживающих демократов, готовы смириться с экономическим ухудшением в стране 75%, а в стане республиканцев таких насчитывается 68%.

Президент Байден, похоже, неправильно истолковал желание американского народа завершить войну в Афганистане как мандат на вывод войск как можно быстрее любой ценой. Учитывая четкую двухпартийную поддержку ответа на китайскую агрессию, выявленную опросом TIPP, он не должен совершать ту же ошибку на Тайване. Нежелание участвовать в военных действиях не является признаком общей апатии,

— утверждает Виктория Коутс.