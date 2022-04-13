Войти
ЦАМТО

Госсекретарь Блинкен: США призывают все страны отказаться от закупок оружия у России

342
0
0
Государственный секретарь США Энтони Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен.
Источник изображения: © Пресс-служба МИД РФ | Перейти в фотобанк

ЦАМТО, 12 апреля. Вашингтон призывает все страны отказаться от закупок российских вооружений. Об этом, как передает "РИА Новости", заявил на пресс-конференции глава Госдепа США Энтони Блинкен.

"Мы продолжаем призывать все страны избегать новых крупных сделок по приобретению российских систем вооружения", – заявил Э.Блинкен.

По его словам, такая позиция США связана с несогласием американской стороны с российской спецоперацией на Украине.

Комментарий ЦАМТО

Каждое государство вправе самостоятельно решать вопрос о выборе поставщиков вооружений. Это фундаментальный принцип мировой торговли оружием и не Соединенным Штатам решать, какая страна и у кого будет покупать вооружение.

Призыв США не покупать российское оружие, который сопровождается прямым давлением на все страны мира, является нонсенсом и подтверждает вопиющее нарушение со стороны США принципа добросовестной конкурентной борьбы на мировом рынке оружия, а несогласие американской стороны с российской спецоперацией на Украине не является сколь-нибудь приемлемым аргументом для таких заявлений.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Похожие новости
28.03.2019
Присвоили "контрабанду": ВСУ заберет российские ракеты
08.02.2019
На Украине планируют возобновить выпуск самолетов Ан-148, Ан-158 и Ан-178
29.07.2013
Беспилотный воздушно-космический самолет разрабатывается в Украине
06.03.2013
Латиноамериканская свалка вооружений
10.06.2011
Китая можно не бояться еще 10 лет
09.06.2011
Украина помогает Китаю в создании аэродинамической трубы (Kanwa Asian Defence, март 2011 г.)
19.08.2008
Украинские РЛС теперь послужат небу над Европой
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 13.04 10:30
  • 25
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 13.04 10:21
  • 22886
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 13.04 10:16
  • 2
Leopard 1 будут воевать с Т-72 на Украине, как Panzer III против Т-34-85
  • 13.04 09:21
  • 1
Depo выпустила «не боящийся санкций» сервер на «Эльбрусах»
  • 13.04 08:47
  • 1
Путин: Спецоперация идет по плану
  • 13.04 07:09
  • 368
Су-34 меняет профессию: экипажи бомбардировщиков научат сбивать самолёты
  • 13.04 02:28
  • 2
«Комплекс «Бастион» может работать в три раз лучше»
  • 13.04 00:13
  • 166
Танк Т-14 "Армата": трепет, почтение и зависть Запада
  • 12.04 23:25
  • 3
В России допустили поставки США на Украину ракет Tomahawk
  • 12.04 21:15
  • 2
Россия применила последний советский корабль на учениях
  • 12.04 17:18
  • 8
Проблемы импортозамещения в российской микроэлектронике
  • 12.04 12:17
  • 22
При каких условиях Польша захватит часть Украины
  • 12.04 11:26
  • 69
Экс-командующий выступает за увеличение численности ВДВ
  • 12.04 10:53
  • 1
Финляндия и Швеция могут вступить в НАТО уже этим летом - СМИ
  • 12.04 06:13
  • 13
Российская армия задействует в спецоперации самоходные минометы "Тюльпан"