Госсекретарь Блинкен: США призывают все страны отказаться от закупок оружия у России

ЦАМТО, 12 апреля. Вашингтон призывает все страны отказаться от закупок российских вооружений. Об этом, как передает "РИА Новости", заявил на пресс-конференции глава Госдепа США Энтони Блинкен.

"Мы продолжаем призывать все страны избегать новых крупных сделок по приобретению российских систем вооружения", – заявил Э.Блинкен.

По его словам, такая позиция США связана с несогласием американской стороны с российской спецоперацией на Украине.

Комментарий ЦАМТО

Каждое государство вправе самостоятельно решать вопрос о выборе поставщиков вооружений. Это фундаментальный принцип мировой торговли оружием и не Соединенным Штатам решать, какая страна и у кого будет покупать вооружение.

Призыв США не покупать российское оружие, который сопровождается прямым давлением на все страны мира, является нонсенсом и подтверждает вопиющее нарушение со стороны США принципа добросовестной конкурентной борьбы на мировом рынке оружия, а несогласие американской стороны с российской спецоперацией на Украине не является сколь-нибудь приемлемым аргументом для таких заявлений.