Глава Пентагона Остин: США и Индия ведут переговоры о модернизации индийских вооружений

ЦАМТО, 12 апреля. США ведут активные переговоры о модернизации индийских вооружений. Об этом, как передает "РИА Новости", заявил министр обороны США Ллойд Остин.

"Что касается будущих систем, мы ведем активные переговоры с Индией о том, как наилучшим образом удовлетворить их потребности в модернизации. Глядя в будущее, мы хотим убедиться, что мы сохраняем способность работать вместе, и поэтому мы с нетерпением ждем продолжения этих обсуждений, включающих ряд вариантов, которые сделают наши системы более доступными", – заявил Л.Остин на пресс-конференции по итогам американо-индийских переговоров в формате "2+2".

Комментарий ЦАМТО

США продолжают усилия по продвижению своих вооружений на рынок вооружений Индии, стремясь сделать все возможное для переориентации Нью-Дели на закупку американских вооружений.

В этой связи американской стороне следует иметь в виду, что совсем недавно, 6 декабря 2021 года, Россия и Индия подписали соглашение между правительствами двух стран о долгосрочном военно-техническом сотрудничестве на период до 2030 года (2021-2030 гг.).

Соглашение подразумевает сотрудничество видов и родов войск, а также затрагивает вопросы поставки и разработки вооружений и военной техники.

Как заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу, Индия является одним из ключевых партнеров России в оборонной сфере, а двусторонние отношения носят особо привилегированный стратегический характер. По его словам, интенсивность военно-технического сотрудничества, которое с каждым годом выходит на новый качественный уровень, свидетельствует о беспрецедентном уровне доверия между двумя странами.

Сотрудничество Москвы и Нью-Дели в оборонной сфере началось с середины 1950-х гг. С тех пор СССР, а потом Россия являлись основными поставщиками ВиВТ Индии. Фактически СССР и Россия сыграли решающую роль в становлении и развитии национальной оборонной промышленности Индии. Опыт СССР и затем России за 65-летний период сотрудничества с Индией прошел испытание временем.

Россия является для Индии надежным партнером, традиционно предлагая не только эксклюзивные образцы вооружения и военной техники, но и ноу-хау: совместные проекты в сфере ВТС подтверждают высокий уровень сложившейся технологической и промышленной кооперации, причем нынешний этап развития сотрудничества двух стран характеризуется существенным повышением удельного веса совместных НИОКР. Такое тесное сотрудничество является важнейшей составляющей российско-индийского стратегического партнерства, отражая чрезвычайно высокий уровень реального доверия между двумя государствами и народами.

В целом можно констатировать, что Россия переходит на совершенно новую ступень военно-технического сотрудничества с Индией – от простых продаж и даже простого лицензионного производства к совместному созданию нового продукта.

Безусловно, в новых условиях основным козырем России станет перенесение акцента на совместную разработку, производство и сбыт в третьи страны высокотехнологичного оружия, что может поставить двустороннее российско-индийское ВТС на более высокую ступень по сравнению с конкурентами.

Индия является единственной страной, с которой Россия реализовала уже две долгосрочные программы по военно-техническому сотрудничеству.

Первая долгосрочная программа по ВТС на период 2001-2010 гг. предусматривала поставку ВиВТ для всех видов вооруженных сил Индии, передачу лицензий и оказание содействия в производстве на индийских предприятиях отдельных видов военной продукции, модернизации ранее поставленной в Индию российской военной техники. Эта программа на общую сумму около 18 млрд. долл. практически по всем позициям была выполнена.

Вторая долгосрочная программа включала период 2011-2020 гг. Соответствующее межправительственное соглашение было подписано в декабре 2009 года.

Россия имеет прочные позиции в нескольких секторах на индийском рынке вооружений. Прежде всего, это касается истребительной авиации (тяжелые истребители), средних многоцелевых транспортных вертолетов, основных боевых танков, боевых кораблей основного класса и ряда других сегментов.

Рынок вооружений Индии крайне важен для России. Индия на текущий момент является крупнейшим импортером российских вооружений. Такая же ситуация прогнозируется на обозримую перспективу.

На текущий момент на вторую позицию по экспорту вооружений Индии вышли США, которые в последние годы предприняли все возможные меры, чтобы закрепиться на рынке вооружений этой страны. В конце января 2011 года США приняли решение об исключении нескольких индийских государственных оборонных компаний, включая четыре подразделения Организации оборонных исследований и разработок (DRDO) МО Индии и Индийской организации космических исследований (ISRO) из так называемого "Списка юридических лиц" (Entity List), которым была запрещена продажа высоких технологий и технологий двойного назначения.

Исключение из списка означало окончание 13-летнего эмбарго США на экспорт оборонным и авиакосмическим структурам Индии продукции, созданной с использованием высоких технологий и технологий двойного назначения, которое было наложено после начала индийской стороной ядерных испытаний в 1998 году.

Решение об отмене ограничений на экспорт в Индию высоких технологий было объявлено тогдашним президентом США Бараком Обамой в ходе его визита в Индию в ноябре 2010 года, в силу оно вступило 24 января 2011 года.

В связи с расширением ВТС США и Индии следует напомнить, что США активно используют практику введения в одностороннем порядке эмбарго на поставку вооружений в те или иные страны под различными предлогами, если политика той или иной страны на определенном этапе времени не соответствует "критериям" США. Причем зачастую эмбарго вводится против тех стран, в которые США ранее поставляли большое количество вооружений. Это приводит к возникновению больших проблем в обеспечении должной обороноспособности стран, подвергшихся такому эмбарго (яркий пример – Иран и Венесуэла), прежде всего, по причине снижения боеготовности из-за прекращения поставок запчастей, технического обслуживания и ремонта ранее поставленной техники. То есть вся ранее поставленная техника превращается в "ненужное железо". Такая ситуация может возникнуть в любой стране, которая по каким-либо причинам будет признана администрацией США "неблагонадежной" по тем или иным причинам.

В такой деликатной сфере как военно-техническое сотрудничество следует также иметь в виду тот факт, что современные сложнейшие системы вооружения заказчик не может со 100-процентной гарантией проконтролировать на предмет отсутствия технических "закладок", которые в решающий момент могут вывести из строя то или иное оборудование, имеющее ключевое значение для обороноспособности страны.

В целом можно констатировать, что на рынке вооружений Индии, одном из крупнейших в мире, развернулась очень жесткая конкурентная борьба между ведущими мировыми поставщиками вооружений.