Представитель Пентагона: оружие поставляется на Украину постоянным потоком наземных колонн

ЦАМТО, 12 апреля. Западное оружие поставляется в регион восемью-десятью авиарейсами в день и почти постоянным потоком автоколонн на территорию Украины. Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил журналистам высокопоставленный представитель Пентагона.

По его словам, США вместе с союзниками создали сложный и эффективный механизм поставок и используют его на протяжении "многих недель".

"Речь идет о восьми-десяти авиарейсах в регион в день и почти постоянных наземных конвоях, которые движутся в страну. Мы хотели бы это сохранить", – сказал он.

Чиновник отказался раскрывать подробности логистических механизмов, благодаря которым Украина получает западное оружие, боеприпасы и снаряжение на миллиарды долларов, включая средства ПВО, танки и беспилотные летательные аппараты.