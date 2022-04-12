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Техкульт

Казармы Пентагона станут самыми большими 3D-печатными сооружениями на Западе

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Казармы

Использование технологии 3D-печати в строительстве уже показало свою эффективность во многих странах мира, поэтому неудивительно, что в планах армии США в ближайшее время построить с ее помощью три казармы площадью 530 кв. метров каждая. Для сравнения, площадь одного из административных зданий в Дубае, возведенных по этой технологии, составляет 640 кв. метров. Тем не менее в Пентагоне заявили — новые казармы станут самыми большими 3D-сооружениями в западном полушарии.

Казармы будут построены в Форт-Блиссе, штат Техас. В проекте примут участие Подразделение оборонных инноваций (DIU), Командование по управлению сооружениями (IMCOM) и Центр инженерных исследований и разработок (ERDC). Для возведения зданий будет использован хорошо зарекомендовавший себя 3D-принтер Icon Vulcan, а дизайн разработает компания Logan Architecture. Казармы рассчитаны на 72 человека каждая. Материалом для послойной печати стен зданий станет специальная цементная смесь Lavacrete Icon, которая будет подаваться через сопло со скоростью 12-25 см/сек. На завершающем этапе строители установят двери, крыши, окна и проведут инженерные коммуникации. Как сообщил представитель армии США генерал-лейтенант Дуг Габрам, сроки окончания работ пока неизвестны, но строительство уже идет полным ходом.

Казармы

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США
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Белиз
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