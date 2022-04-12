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Рогозин помечтал о научившихся сцеживать яд США

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Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
Источник изображения: © Сергей Карпухин/ТАСС

Исследования дальнего космоса, в частности Луны и Марса, в отличие от изучения околоземного пространства, представляют собой совершенно иные задачи, которые надо решать совместно ведущим космическим державам, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

«Может быть, и Соединенные Штаты тогда уже станут другими, лет через 15, через 20. Может, они к тому времени научатся сцеживать яд и сдерживать свою агрессию к России и другим странам. Может, у них бомбы закончатся. Я не знаю, но помечтаю. Тогда и состав участников может быть расширен», — сказал менеджер.

По его мнению, в настоящее время себя оправдывает следующая концепция — «международные миссии в дальнем космосе и национальные миссии в ближнем космосе». «Короче, мы прорвемся: через санкции — к звездам», — резюмировал гендиректор.

В феврале и марте «Роскосмос» ответил на санкции, введенные западными странами в отношении России из-за спецоперации на Украине. В частности, были прекращены пуски российских ракет с космодрома Куру и поставки ракетных двигателей в США.

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Страны
Россия
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Украина
Компании
Роскосмос
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Рогозин Дмитрий
Проекты
Луна
Марс
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