Войти
Lenta.ru

Рогозин рассказал о затоплении МКС

570
0
0
МКС
МКС.
Источник изображения: © NASA

Если будет принято решение о затоплении Международной космической станции (МКС), это займет более года. О процедуре рассказал гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин в интервью «Российской газете», передает ТАСС.

«Почему обязательно техническое решение должно быть связано с расстыковкой? Если топить станцию, то ее расстыковывать не надо. Ее просто придется безопасно сводить с помощью работы двигателей на торможение. Это тоже не быстрая работа. Процедура займет более года, как мне объясняли наши баллистики и генеральный конструктор по пилотируемой космонавтике Владимир Алексеевич Соловьев. В свое время контролируемое сведение станции "Мир" стало одной из самых уникальных технических операций за всю историю мировой космонавтики», — заявил он.

Глава «Роскосмоса» добавил, что необходимо определиться, до какого года Россия будет сотрудничать по МКС. «Да, американцы хотят, чтобы до 2030 года. Прежде были разговоры — до 2028-го. Но, еще раз говорю, надо решить главное — продолжать сотрудничество по МКС или переходить на РОСС (Российская орбитальная служебная станция — прим. "Ленты.ру"). А дальше мы определимся, что будем делать с нашими двумя новыми модулями МКС, которые мы пристыковали в прошлом году», — пояснил Рогозин.

Ранее Дмитрий Рогозин сообщил, что в ближайшее время «Роскосмос» доложит президенту России Владимиру Путину позицию по сотрудничеству на МКС.

В марте глава «Роскосмоса» предположил, что первый модуль российской орбитальной станции могут запустить в 2026 году.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Компании
Роскосмос
Персоны
Путин Владимир
Рогозин Дмитрий
Проекты
МКС
Похожие новости
19.07.2021
The Guardian (Великобритания): космическая гонка началась снова — но кто в ней победит?
22.12.2020
Интервью Юрия Борисова
11.06.2020
«Лунный проект» для России
13.04.2020
Космический привет: Путин призвал не списывать проблемы отрасли на COVID-19
03.04.2019
Контрольный выстрел в наследство
09.12.2015
«Восточный»: в 2016 году Путин хочет открыть новый космодром (Die Welt, Германия)
24.04.2015
Владимир Солнцев: планируем высадиться на Луну в 2029 году
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 12.04 16:42
  • 7
Проблемы импортозамещения в российской микроэлектронике
  • 12.04 16:40
  • 165
Танк Т-14 "Армата": трепет, почтение и зависть Запада
  • 12.04 16:38
  • 22834
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 12.04 16:29
  • 24
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 12.04 12:17
  • 22
При каких условиях Польша захватит часть Украины
  • 12.04 11:26
  • 69
Экс-командующий выступает за увеличение численности ВДВ
  • 12.04 10:53
  • 1
Финляндия и Швеция могут вступить в НАТО уже этим летом - СМИ
  • 12.04 06:23
  • 1
Россия применила последний советский корабль на учениях
  • 12.04 06:13
  • 13
Российская армия задействует в спецоперации самоходные минометы "Тюльпан"
  • 12.04 04:43
  • 80
Названо оружие, способное разорвать МиГ на части
  • 11.04 23:05
  • 68
Танк Т-72БМ стойко выдержал попадание из натовского комплекса NLAW
  • 11.04 10:13
  • 1
ОАК планирует до 2030 года построить 70 самолетов Ту-214
  • 11.04 09:26
  • 1
Минобороны: В Мариуполе находится большое количество наемников из Европы
  • 11.04 09:15
  • 1
«Комплекс «Бастион» может работать в три раз лучше»
  • 11.04 07:26
  • 1
Минобороны заявило о безвозмездной передаче Украине спасательного судна «Сапфир»