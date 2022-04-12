Рогозин рассказал о затоплении МКС

Если будет принято решение о затоплении Международной космической станции (МКС), это займет более года. О процедуре рассказал гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин в интервью «Российской газете», передает ТАСС.

«Почему обязательно техническое решение должно быть связано с расстыковкой? Если топить станцию, то ее расстыковывать не надо. Ее просто придется безопасно сводить с помощью работы двигателей на торможение. Это тоже не быстрая работа. Процедура займет более года, как мне объясняли наши баллистики и генеральный конструктор по пилотируемой космонавтике Владимир Алексеевич Соловьев. В свое время контролируемое сведение станции "Мир" стало одной из самых уникальных технических операций за всю историю мировой космонавтики», — заявил он.

Глава «Роскосмоса» добавил, что необходимо определиться, до какого года Россия будет сотрудничать по МКС. «Да, американцы хотят, чтобы до 2030 года. Прежде были разговоры — до 2028-го. Но, еще раз говорю, надо решить главное — продолжать сотрудничество по МКС или переходить на РОСС (Российская орбитальная служебная станция — прим. "Ленты.ру"). А дальше мы определимся, что будем делать с нашими двумя новыми модулями МКС, которые мы пристыковали в прошлом году», — пояснил Рогозин.

Ранее Дмитрий Рогозин сообщил, что в ближайшее время «Роскосмос» доложит президенту России Владимиру Путину позицию по сотрудничеству на МКС.

В марте глава «Роскосмоса» предположил, что первый модуль российской орбитальной станции могут запустить в 2026 году.