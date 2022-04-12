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Названы сроки возращения «Казачка» в Россию

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Посадочная платформа «Казачок»
Посадочная платформа «Казачок».
Источник изображения: Роскосмос

Российский десантный модуль «Казачок», который планировали запустить в рамках отмененной российско-европейской миссии ExoMars-2022, может вернуться в Россию в течение двух-трех месяцев. Сроки возвращения модуля назвал гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин в интервью РИА Новости.

«Он принадлежит России, они должны его вернуть. Конечно, в условиях, когда они устраивают провокации в средствах массовой информации в отношении действий наших Вооруженных сил, сложно говорить, что мы можем пересечь таможенную границу и вернуть модуль. Решение вопроса потребует какого-то времени, может быть, месяц-два-три», — сообщил он.

Глава «Роскосмоса» уточнил, что после получения модуля специалисты оценят его состояние. Также в госкорпорации решат, можно ли использовать «Казачок» для следующего запуска. После этого в «Роскосмосе» оценят возможность самостоятельного запуска миссии.

Ранее издание SpaceNews сообщило, что Европейское космическое агентство (ЕКА) и НАСА рассматривают несколько вариантов замены российского вклада в ExoMars.

В марте в ЕКА заявили о невозможности сотрудничать с «Роскосмосом» по марсианской миссии ExoMars. Запуск второго этапа марсианской миссии намечался на сентябрь 2022 года.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ESA (ЕКА)
NASA
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
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