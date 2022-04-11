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В Европе рассказали о замене России в миссии ExoMars

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Изображение марсохода ExoMars
Изображение марсохода ExoMars.
Источник изображения: © European Space Agency via AP

Европейское космическое агентство (ЕКА) продолжает переговоры с НАСА по замене российского вклада в марсианскую миссию ExoMars, сообщает SpaceNews.

«Это было непростое решение», — сказал гендиректор ЕКА Йозеф Ашбахер, комментируя решение о прекращении участия агентства в совместной с «Роскосмосом» миссии ExoMars.

Издание пишет, что в настоящее время ЕКА и НАСА рассматривают несколько вариантов замены российского вклада в ExoMars, заключающегося в предоставлении ракеты, посадочного модуля и некоторых компонентов, в частности, радиоизотопных источников энергии. «К июлю я ожидаю получить решение от моих государств-членов», — сказал Ашбахер.

По словам директора французского Национального центра космических исследований Филиппа Батиста, после начала специальной операции России по защите Донбасса и последовавших за этим западных санкций совместные с Москвой миссии вроде ExoMars отошли на второй план, поскольку партнерские отношения приостановлены, что делает «очень трудным прогнозирование будущего» сотрудничества с Россией.

Издание отмечает, что исключением является программа Международной космической станции (МКС), в которой большую роль играют США и Россия.

В марте ЕКА отказалось от сотрудничества с «Роскосмосом» по совместной марсианской миссии ExoMars. Тогда же гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, комментируя в Telegram данное заявление, отметил, что «Европейское космическое агентство назло русской бабушке решило отморозить себе уши».

Запуск второго этапа марсианской миссии ЕКА и «Роскосмоса» намечался на сентябрь 2022 года. Россия для ExoMars-2022 предоставляла ракету-носитель «Протон-М», десантный модуль с посадочной платформой Kazachok и научные инструменты ровера Rosalind Franklin.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Протон-(К)М
Компании
ESA (ЕКА)
NASA
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
МКС
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