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ЦАМТО

Германия достигла предела в поставках оружия Киеву из запасов Бундесвера, заявили в Берлине

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Кристине Ламбрехт
Кристине Ламбрехт.
Источник изображения: TASS/EPA

ЦАМТО, 11 апреля. Министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт заявила, что Германия достигла предела в плане поставок вооружений Киеву из запасов Бундесвера, однако обсуждается вопрос поставок напрямую от оборонных предприятий, передает "РИА Новости".

"Должна сказать честно, что в плане поставок из запасов Бундесвера сейчас мы достигли предела. Ведь войска должны оставаться в состоянии гарантировать оборону страны и союзников. Но это не значит, что мы больше ничего не можем сделать для Украины. Поэтому мы также уточнили, что именно промышленность может поставлять напрямую", – сказала министр в интервью газете Augsburger Allgemeine.

К.Ламбрехт отметила, что Германия постоянно координирует свои действия по этому вопросу с Украиной.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц ранее заявил, что Берлин направляет Киеву все оружие из запасов Бундесвера, которое можно оперативно поставить, напоминает агентство.

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Страны
Германия
Украина
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