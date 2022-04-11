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Корабли Балтийского флота провели учения с боевыми стрельбами

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Корабль "Зелёный Дол"
Малый ракетный корабль ВМФ России "Зелёный Дол" проекта 21631 проходит проливом Босфор. 14.02.2016.
Источник изображения: Антон Блинов / anton-blinov.livejournal.com

Более 15 кораблей Балтийского флота задействовали в учениях с боевыми стрельбами. Экипажи поразили мишени в полигонах в акватории Балтийского моря. Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа.

«В общей сложности в маневрах приняли участие более 15 боевых кораблей флота, в их числе малые ракетные корабли "Зеленый Дол", "Советск", "Одинцово", "Гейзер", ракетные катера "Моршанск", "Чувашия", малые противолодочные корабли "Алексин", "Кабардино-Балкария", базовые тральщики "Александр Обухов", "Леонид Соболев", а также другие корабли, катера и суда обеспечения флота», — сообщили в пресс-службе.

Артиллерийские стрельбы выполнили в рамках учений по розыгрышу боя с надводными кораблями условного противника и средствами воздушного нападения. Экипажи поразили мишени, которые имитировали корабли и воздушные цели условного противника.

Также экипажи кораблей отработали электронные пуски зенитных ракет. Воздушные цели условного противника имитировали самолеты и вертолеты морской авиации Балтийского флота.

Помимо стрельб, корабли выполнили глубинные бомбометания и минные постановки, а также отработали задачи по поиску и слежению за подводными лодками условного противника.

В марте экипажи ракетных катеров Тихоокеанского флота на учениях поразили цели ракетами «Москит».

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Продукция
Александр Обухов
Москит
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Военные учения
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