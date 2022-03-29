Российские корабли поразили цель «Москитами» на учениях

Российские корабли поразили цель на учениях в акватории залива Петра Великого. Экипажи ракетных катеров Тихоокеанского флота (ТОФ) поразили цель, которая имитировала корабль условного противника, ракетами «Москит». Об этом сообщает «Интерфакс-АВН» со ссылкой на отдел информационного обеспечения флота.

Для проведения учебно-боевых упражнений с нанесением ракетного удара по цели в море вышла группа в составе четырех катеров. В ходе практической части учений ракетные катера Р-29 и Р-298 выполнили стрельбу противокорабельными ракетами П-270 «Москит» по надводной цели.

В сообщении отмечается, что цель, которая находилась на расстоянии более 50 километров, поразили прямым попаданием. Корабль условного противника имитировало плавучее судно-мишень. Экипажи ракетных катеров использовали две ракеты.

Ракетные катера проекта 12411 получили артиллерийские установки АК-176 калибра 76 миллиметров и зенитно-артиллерийские комплексы АК-630М калибра 30 миллиметров. Также корабли несут четыре ракеты «Москит».

В феврале ракетный крейсер «Москва» провел артиллерийские стрельбы в Черном море. Экипаж корабля применил артиллерию для отражения атаки условного противника.