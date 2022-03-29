Войти
Lenta.ru

Российские корабли поразили цель «Москитами» на учениях

628
0
0
Ракетный катер проекта 12411
Р-298 — ракетный катер проекта 12411 в заливе Петра Великого.
Источник изображения: imp-navigator.livejournal.com

Российские корабли поразили цель на учениях в акватории залива Петра Великого. Экипажи ракетных катеров Тихоокеанского флота (ТОФ) поразили цель, которая имитировала корабль условного противника, ракетами «Москит». Об этом сообщает «Интерфакс-АВН» со ссылкой на отдел информационного обеспечения флота.

Для проведения учебно-боевых упражнений с нанесением ракетного удара по цели в море вышла группа в составе четырех катеров. В ходе практической части учений ракетные катера Р-29 и Р-298 выполнили стрельбу противокорабельными ракетами П-270 «Москит» по надводной цели.

В сообщении отмечается, что цель, которая находилась на расстоянии более 50 километров, поразили прямым попаданием. Корабль условного противника имитировало плавучее судно-мишень. Экипажи ракетных катеров использовали две ракеты.

Ракетные катера проекта 12411 получили артиллерийские установки АК-176 калибра 76 миллиметров и зенитно-артиллерийские комплексы АК-630М калибра 30 миллиметров. Также корабли несут четыре ракеты «Москит».

В феврале ракетный крейсер «Москва» провел артиллерийские стрельбы в Черном море. Экипаж корабля применил артиллерию для отражения атаки условного противника.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
АК-176
АК-630 Ласка
Москит
Пётр Великий
Проекты
1164 Атлант
Военные учения
ТОФ
Похожие новости
09.04.2021
Воздушный панцирь для «Молнии»
23.12.2020
С новым ходом: Северный флот сохранит один из своих мощнейших кораблей
19.09.2019
Универсальная автоматическая пушка МРК "Смерч" оснащена цифровой системой управления
31.07.2019
Богатыри Невы
01.07.2019
Актуален ли "москитный флот" в XXI веке
27.07.2018
Невский ордер. Корабли Главного военно-морского парада России
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.03 15:10
  • 20889
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 29.03 15:00
  • 46
Предложения воскрешения самолетов Ту-204 и Ту-334
  • 29.03 14:33
  • 24
Названо оружие, способное разорвать МиГ на части
  • 29.03 14:22
  • 131
Серийные поставки ЗРК С-500 в войска начнутся в 2021 году
  • 29.03 14:15
  • 13
«У нас есть прямое указание президента Путина - нужна сухопутная версия «Калибра»
  • 29.03 13:49
  • 1
ВКС РФ сбили за сутки пять самолетов украинских ВВС
  • 29.03 12:37
  • 3
Импортозамещенная версия российского самолета МС-21 выйдет в серийное производство с 2024 года
  • 29.03 12:08
  • 2
Патрушев заявил, что у России нет цели сменить власть на Украине
  • 29.03 12:07
  • 1
В России созданы радиационно-стойкие микросхемы для робототехники и космоса
  • 29.03 11:27
  • 6
Onet: Россия осталась одна. Китай ее бросит
  • 29.03 05:44
  • 1
Спецоперация на Украине рождает новую российскую гвардию
  • 29.03 03:39
  • 1
Основные задачи первого этапа операции на Украине успешно выполнены
  • 29.03 00:05
  • 1
Британский стартап Invisibility Shield разработал «щит-невидимку»
  • 28.03 14:21
  • 7
«Стрела» новой мощности
  • 28.03 13:53
  • 13
Почему "Байрактары", "Джавелины" и "Стингеры" оказались малоэффективны на Украине