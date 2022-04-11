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Интерфакс-АВН

Расчеты С-400 "Триумф" соединения ПВО Северного флота провели учение по обороне воздушного пространства

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С-400
С-400.
Источник изображения: militarynews.ru

Мурманск. 9 апреля. ИНТЕРФАКС - Боевые расчеты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 "Триумф" из состава соединения ПВО Северного флота, дислоцированные в Мурманской области, провели учение по охране и обороне воздушного пространства в своей зоне ответственности, сообщает пресс-служба Северного флота.

"В ходе выполнения учебной задачи по охране воздушного пространства боевые расчёты ЗРК С-400 выполнили обнаружение и сопровождение целей, имитирующих средства воздушного нападения условного противника", - говорится в сообщении.

Отмечается, что тренировка прошла в условиях компьютерного моделирования воздушной обстановки с практической отработкой действий операторов систем управления оружием. Военнослужащие отработали алгоритм действий по боевому применению зенитных ракетных комплексов при отражении атаки противника со снятием контрольных нормативов.

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С-400 Триумф
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