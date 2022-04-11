Вскоре после начала спецоперации России по защите Донбасса правительство Украины направило Европейскому космическому агентству (ЕКА) запрос на членство, однако фактически получило отказ. Об этом сообщает SpaceNews.

Европа отказала Украине в немедленном членстве в ЕКА, поскольку такие вопросы требуют времени. «Это важное решение, и его нельзя принять очень быстро», — заявил глава организации Йозеф Ашбахер.

По его словам, подобные решения не принимаются немедленно. «Это не то, что произойдет завтра», — сказал он.

Ашбахер уточнил, что предоставление полноправного членства в ЕКА — это многолетний процесс.

При этом глава агентства добавил, что ЕКА рассматривает в качестве возможной помощи Украине предоставление спутниковых данных.

В январе 2020 года глава представительства ЕКА в России Рене Пишель заявил, что все украинские и российские комплектующие в итальянской легкой ракете Vega будут убраны. «В основном цель эволюционных улучшений ракеты Vega в рамках программ развития ЕКА состоит в том, чтобы двигаться в направлении повышения конкурентоспособности и дальнейшей европеизации. Третья и четвертая ступени Vega будут заменены в ракете Vega E», — сказал менеджер.