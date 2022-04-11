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Военное обозрение

В зарубежной прессе пишут о якобы опасности применения бомб ФАБ-3000 с реактивных самолётов

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Источник изображения: topwar.ru

В социальных сетях появилась информация о якобы применении российской боевой авиацией бомб ФАБ-3000 для нанесения ударов по боевикам, засевшим на производственной площадке «Азовсталь» - на своём последнем «пристанище» в Мариуполе. Это изделие, неся боезаряд с 1,4 т тротила, было создано специально для уничтожения объектов противника, имеющих прочную защиту, - таких как плотины и подземные промышленные сооружения.

Как утверждается в аргентинском издании Pucará Defensa, на фотографиях запечатлена модификация ФАБ-3000М-46 перед загрузкой в один из бомбардировщиков Ту-22М3 ВКС РФ:

Мало сказать, что данные бомбы являются устаревшими. Они был разработаны сразу после окончания Второй мировой войны [принятие на вооружение в 1946 году], а затем использовались для развёртывания на дозвуковых самолетах с поршневыми двигателями того времени.

Как отмечается в зарубежной прессе, ФАБ-3000М-46 не подходят для использования современной авиацией не только из-за своего возраста. Якобы они имеют тонкий корпус, который создаёт опасность для реактивных самолётов, таких как Ту-22М, при их сбрасывании.

Со слов автора, в последний раз ВКС РФ применяли ФАБ-3000 якобы не в ходе советской военной кампании в Афганистане, а в Сирии в 2016 году, но в модификации ФАБ-3000М-54, «которая имеет усиленный корпус, что делает её пригодной для развертывания на таких сверхзвуковых самолётах, как Ту-22М3». Откуда у аргентинского автора данные о применении этих фугасных авиабомб в той же САР, он не конкретизирует.

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Страны
Афганистан
Россия
Сирия
Продукция
Ту-22М
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