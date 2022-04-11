Китайская пресса: США хотят, чтобы армия России увязла на Украине, как в своё время советская армия увязла в Афганистане

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После того как Советский Союз, а следом и военно-политический блок Варшавского договора, прекратили существование, прошло более 30 лет. Это событие должно было ознаменовать окончание холодной войны и противостояния двух сверхдержав, а также потерю целеполагания для существования НАТО. Однако этого не произошло.

Подтверждением тому, пишет Global Times, служит военный конфликт на Украине, который полностью спровоцирован и срежиссирован Вашингтоном. Это последствия стратегического плана США по уничтожения России как главного врага и стремление ослабить экономически Европу для сохранения собственной мировой гегемонии. Именно для этого все годы после распада СССР Соединенные Штаты продолжали идеологическую конфронтацию, создавая иллюзию мнимого врага в лице Российской Федерации. Это притом, что сама РФ в 90-е годы полностью вошла в так называемую западную систему координат.

Несмотря на то, что сразу после распада СССР в 1991 году тогдашний президент США Джордж Буш объявил об окончании холодной войны, идеологическое соперничество между Америкой и Россией, ставшей правопреемником СССР, не прекратилось. Все усилия Белого дома, Пентагона, Капитолия и ЦРУ по-прежнему направлены на продолжение конфликта любыми доступными способами ради сохранения доминирования США в мире. В России США считали партнёром и даже отчасти союзником, но так не считали в отношении России сами Соединённые Штаты.

Достаточно вспомнить слова бывшего президента США Барака Обамы, которые служат отражением геополитических стратегических амбиций Америки:

Россия является главной угрозой человечеству.

В эту риторику о целенаправленной враждебности США против России вполне вписывается и заявление нынешнего президента США Джо Байдена о том, что «Россия является самым большим врагом Соединенных Штатов».

Несмотря на заверения Вашингтона о нерасширении НАТО на Восток, после распада Советского Союза Североатлантический альянс осуществил пять волн экспансии в сторону России. Об этом пишет китайский журналист. Всё это делалось под предлогом оборонительной доктрины, хотя никаких прямых и косвенных угроз в отношении европейских стран со стороны Москвы не поступало. Более того, США и следом подконтрольные Америке государства по любому поводу вводили экономические санкции против России.

В стремлении любым способом разрушить экономическую и политическую независимость РФ, Соединенные Штаты объявили президента России Владимира Путина «мировым злом». Для раскачивания системы власти России администрация Белого дома пыталась спровоцировать недовольства россиян и создать социальную почву для проведения «цветной революции». Нынешняя ситуация на Украине является продолжением этой тактики.

Чтобы Россия не стала угрозой гегемонии США, американские власти устроили две «цветные революции» на Украине в 2005-м и 2014 году. Совместные усилия «цветных революций» и расширения НАТО втягивали Россию в шахматную партию США времён холодной войны. С ноября 2021 года американская администрация спекулировала новостями о российских войсках вдоль границы с Украиной и возможностью «неминуемого вторжения» на Украину, что ещё сильнее провоцировало Россию,

— пишет автор статьи.

По сути, как говорит профессор Школы международных отношений и связей с общественностью Фуданьского университета Тан Шипин, реальная цель действий Вашингтона заключалась в том, чтобы заставить Россию применить силу против Украины. Эти провокационные действия полностью укладываются в стратегическую концепцию США по ослаблению не только России, но и Европы через втягивание в прямой военный конфликт на Украине.

При этом, как отмечает автор, России важно найти ту грань, за которую конфликт на Украине не должен выйти - по крайней мере, в плане протяженности во времени. США хотят сделать всё, чтобы российская армия увязла на Украине, как в своё время советские войска увязли в Афганистане.

Другой, не менее важной целью Соединенных Штатов, является Китай. Америка всеми силами пытается противостоять растущему экономическому и политическому развитию КНР. И хотя китайские власти неоднократно заявляли, что «нынешняя ситуация — это то, чего мы не хотим видеть», Запад во главе с Вашингтоном упорно старается втянуть Китай в санкционную войну. Попытка противопоставить Россию, Китай и Европейский Союз вполне укладывается в концепцию холодной войны «разделяй и властвуй», столь привычную США.

После 1991 года холодная война не закончилась. Ведь США и НАТО не прекратили стратегию сжатия территориальною безопасности России. В последние годы США также рассматривают Китай как своего главного конкурента, пытаясь различными способами сформировать внешнюю среду, не способствующую развитию Китая. В 21 веке американские политики не только придерживаются «менталитета холодной войны», но и продолжают продвигать новую стратегию холодной войны

— заканчивает статью автор Global Times.