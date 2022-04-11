Войти
Lenta.ru

В США российский «Адмирал Кузнецов» назвали старым и невезучим

143
0
0
Тяжёлый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов»
Тяжёлый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов».
Источник изображения: © CC BY-SA 1.0, Pink floyd88 a

Единственный российский и крупнейший в мире авианосец с обычным двигателем «Адмирал Кузнецов» мало эксплуатируется и используется в качестве символа возрождения России, пишет американский журнал Popular Mechanics в публикации, посвященной имеющимся у разных стран авианосцам.

Издание называет этот авианосец теоретически боеспособным кораблем, способным принять до 24 самолетов Су-33 и МиГ-29К, а также шесть вертолетов. «Однако корабль старый и пострадал от пренебрежения и чистого невезения», — говорится в публикации.

Издание вспоминает поломки авианосца в море, пожар на его палубе, разрушение плавучего дока ПД-50. «Корабль близится к завершению многолетней модернизации и должен вернуться в состав флота в конце 2023 года», — отмечает журнал.

В октябре 2021 года в публикации портала Defence24 утверждалось, что то обстоятельство, что экипажи палубной авиации Северного флота прибыли на аэродром Саки в Крыму для тренировок на наземном испытательном комплексе НИТКА (Наземный Испытательный Тренировочный Комплекс Авиационный), может указывать на прогресс в ремонте единственного российского авианосца «Адмирал Кузнецов»

В январе того же года издание The Drive заметило, что России следует отказаться от своего единственного авианосца — «проклятого» «Адмирала Кузнецова», сосредоточившись на строительстве пары новых универсальных десантных кораблей (УДК).

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Адмирал Кузнецов
МиГ-29К
НИТКА
Су-33
Проекты
1143 Кречет
Авианосец
СФ
Похожие новости
18.02.2020
Без авианосцев, но с пилотами. Российский флот смотрит в будущее
27.11.2019
Катастрофа "Курска" могла стоить жизни летчикам
14.11.2012
«Варяг» в Китае. Взгляд с Украины
25.07.2012
ВМФ России: состоится ли возрождение — часть III
12.12.2011
"Викрамадитья" готовится к выходу в море
13.07.2011
Самолеты вместо рулеток
12.07.2007
МиГ-29К: ЕЩЕ ОДИН ВЗЛЕТ. ПОРА ДУМАТЬ И О САМОЛЕТАХ ДЛЯ БУДУЩЕГО РОССИЙСКОГО АВИАНОСЦА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 11.04 02:27
  • 65
Экс-командующий выступает за увеличение численности ВДВ
  • 11.04 02:01
  • 6
Российская армия задействует в спецоперации самоходные минометы "Тюльпан"
  • 11.04 01:44
  • 14
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 10.04 23:21
  • 22605
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 10.04 21:57
  • 2
Война на Украине – проблема мигрантов
  • 10.04 21:45
  • 3
Правительство в три раза увеличит финансирование льготных кредитов для промышленности
  • 10.04 13:32
  • 77
Названо оружие, способное разорвать МиГ на части
  • 10.04 11:22
  • 134
Серийные поставки ЗРК С-500 в войска начнутся в 2021 году
  • 10.04 08:03
  • 2
Новейшие бронеавтомобили "Тайфун-У" впервые будут задействованы в параде Победы в Санкт-Петербурге
  • 10.04 07:55
  • 1
В США рассказали о слежке за российской армией на Украине из космоса
  • 09.04 03:27
  • 19
При каких условиях Польша захватит часть Украины
  • 09.04 02:33
  • 2
Россия готовится летать только на отечественных самолетах
  • 09.04 01:46
  • 5
Проблемы импортозамещения в российской микроэлектронике
  • 08.04 17:23
  • 108
Предложения воскрешения самолетов Ту-204 и Ту-334
  • 08.04 16:31
  • 3
Лавров заявил об отходе Киева от стамбульских договоренностей в новом проекте соглашения с РФ