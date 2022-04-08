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Китай предупредил США о недопустимости визита на Тайвань спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси. Как заявили в Пекине, это вызовет ответные меры со стороны КНР. Об этом пишет китайская пресса со ссылкой на МИД республики.

Китайский МИД, комментируя данные японского телеканала Fuji News Network о том, что спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси может в ближайшие дни посетить Тайвань, заявил, что Пекин выступает против любых официальных контактов Вашингтона и Тайбэя. Представитель МИД КНР Чжао Лицзянь подчеркнул, что США необходимо отменить поездку Пелоси.

Если США будут настаивать на своем, Китай предпримет жесткие ответные меры для защиты национального суверенитета и территориальной целостности. Все возможные последствия от этого полностью лягут на американскую сторону

- говорится в сообщении китайского МИДа.

В Вашингтоне официально не подтвердили визит Пелоси на Тайвань, но и не опровергают его. Ситуация осложняется тем, что Нэнси Пелоси является одной из наиболее высокопоставленных фигур демократов и третьей в американской вертикали власти. В случае, если что-то случится с Байденом и Харрис, именно Пелоси будет выполнять функции президента США. По сути ее визит на Тайвань означает посещение острова первыми лицами США впервые с 1997 года.

На данный момент известно, что в планах спикера палаты представителей США визит в Японию на этих выходных.

Между тем в Пекине подтвердили, что придерживаются курса на мирное воссоединение материковой и островной части единого Китая, но не потерпят его "независимости", к которой Тайвань подталкивают США.