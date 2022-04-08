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Интерфакс-АВН

Минобороны РФ сообщило об обнаружении комплексов Stinger на территории города Изюм на Украине

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Военнослужащие ВС РФ во время проведения спецоперации на Украине
Военнослужащие ВС РФ во время проведения спецоперации на Украине.
Источник изображения: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Москва. 7 апреля. ИНТЕРФАКС - Министерство обороны РФ заявило, что на территории взятого под контроль российских войск украинского города Изюм обнаружены американские переносные зенитные ракетные комплексы Stinger.

Эти комплексы, а также вооружение украинского производства были изъяты российскими подразделениями на территории Изюмского приборостроительный завода, заявили в Минобороны в четверг.

"Аэромобильные силы и боевики националистических батальонов Украины территорию завода превратили в укрепрайон и держали там оборону. Несколько дней назад противник с данных укрепрайонов был выбит российскими подразделениями", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

"На территории предприятия были обнаружены оставленные при отступлении формированиями киевского режима образцы вооружения западного производства: переносные зенитные ракетные комплексы Stinger, различные противотанковые системы, а также оружие и боеприпасы украинского производства", - говорится в сообщении.

"Также на территории завода были обнаружены документация, чертежи и журналы, в которых отражена причастность стран НАТО к совместным проектам при разработке агрегатов и частей при проектировании новых образцов вооружения и военной техники ВСУ (вооруженных сил Украины)", - заявили в Минобороны.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Продукция
Stinger
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
NATO
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