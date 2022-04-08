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В Швеции показали робота с ракетами

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Робот с ракетами Mission Master SP — Fire Support
Робот с ракетами Mission Master SP — Fire Support.
Источник изображения: Army Recognition

Немецкая компания Rheinmetall показала возможности робота с ракетами Mission Master SP — Fire Support. Автономную машину на колесном шасси продемонстрировали на базе шведского агентства по закупкам. Об этом сообщает Army Recognition.

Mission Master SP — Fire Support получил дистанционно управляемый боевой модуль Rheinmetall Fieldranger Multi с двумя пусковыми установками для ракет. Каждая установка вмещает семь управляемых ракет Thales FZ275 калибра 70 миллиметров. Беспилотник поразил ракетами цель на расстоянии 4 километра.

Отмечается, что модульная конструкция Mission Master SP позволяет менять конфигурацию вооружения. Автономная машина также может нести крупнокалиберный пулемет, многоствольный пулемет M134 или автоматический гранатомет.

В марте источник в оборонно-промышленном комплексе сообщил, что в апреле начнутся испытания российского ударного робота «Штурм». Автономная машина получит шасси танка Т-72.

В феврале российский робототехнический комплекс «Маркер» испытали в качестве средства противовоздушной обороны. Машина получила радиолокационную станцию для поиска беспилотников.

В январе «Известия» со ссылкой на источники в Министерстве обороны сообщили, что защиту российских военных объектов обеспечат роботы с пулеметами.

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Швеция
Продукция
M134 Minigun
Т-72
Компании
Rheinmetall
Thales
Проекты
БПЛА
Робот
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