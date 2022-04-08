Войти
ЦАМТО

В пункте базирования кораблей КФл в Каспийске начался этап дноуглубительных работ причала

81
0
0
Учения ВМФ России в Каспийском море
Учения ВМФ России в Каспийском море.
Источник изображения: © РИА Новости

ЦАМТО, 7 апреля. В пункте базирования кораблей Каспийской флотилии в Каспийске начался этап дноуглубительных работ причала, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Для стоянок кораблей в порту уже выполнен объем работ по строительству стационарного причального фронта, подведены необходимые коммуникации для обеспечения кораблей электричеством и водой, выполняются мероприятия по берегоукреплению и дноуглублению портовых акваторий и подходных каналов, ведется строительство северного и южного оградительного мола.

В соответствии с графиком продолжаются работы по строительству здания штаба КФл. В военных городках, где располагаются береговые части флотилии, осуществляется строительство новых объектов в соответствии с современными подходами и требованиями. Также в Каспийске действует учебно-тренировочный комплекс, в котором оборудованы тренажерные залы и бассейн для проведения специальных подводных тренировок личного состава.

На данный момент КФл уже имеет инфраструктуру с развитым причальным фронтом, достаточным количеством складских помещений, обеспечивающую стоянку, обслуживание и ремонт кораблей и катеров, а также объекты для полноценного отдыха личного состава после выполнения поставленных задач, говорится в сообщении пресс-службы ЮВО.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
КФ
Похожие новости
26.11.2021
В Москве под руководством главы военного ведомства прошло заседание Коллегии Минобороны России
03.05.2021
По местам стоять, с якоря сниматься
31.03.2020
Артиллерия морской пехоты КФ выдвинулась на огневые позиции
27.02.2019
Около 20 тыс. военнослужащих станут участниками батальонных тактических учений на юге РФ
23.07.2018
В Санкт-Петербурге прошла репетиция военно-морского парада
01.07.2016
Балтфлоту меняют верхушку
20.06.2016
Корабли Каспийской флотилии вернулись к месту базирования после похода
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 08.04 01:17
  • 22323
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 07.04 20:03
  • 1
Украина получит устаревшие версии БМП-1 и Т-72 из Чехии
  • 07.04 17:33
  • 17
Почему "Байрактары", "Джавелины" и "Стингеры" оказались малоэффективны на Украине
  • 07.04 14:06
  • 64
Названо оружие, способное разорвать МиГ на части
  • 07.04 12:52
  • 5
Неприемлемый ущерб
  • 07.04 10:45
  • 4
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 07.04 08:55
  • 64
Танк Т-72БМ стойко выдержал попадание из натовского комплекса NLAW
  • 07.04 05:34
  • 18
При каких условиях Польша захватит часть Украины
  • 07.04 05:28
  • 1
"Новое средневековье". Из русских опять лепят варваров
  • 07.04 04:49
  • 1
Американский генерал предупредил об угрозе большой войны
  • 07.04 03:32
  • 24
Подводные рифы спецоперации
  • 07.04 03:05
  • 4
Куда и зачем Россия перебрасывает войска из-под Киева
  • 07.04 01:45
  • 27
Влияние санкций на российскую промышленность полупроводников
  • 07.04 00:16
  • 2
Сверхточную ракету Х-59МК2 применили под Николаевом
  • 06.04 23:49
  • 48
Армия России готовит крупнейшую операцию со времен Великой Отечественной