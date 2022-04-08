В пункте базирования кораблей КФл в Каспийске начался этап дноуглубительных работ причала

ЦАМТО, 7 апреля. В пункте базирования кораблей Каспийской флотилии в Каспийске начался этап дноуглубительных работ причала, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Для стоянок кораблей в порту уже выполнен объем работ по строительству стационарного причального фронта, подведены необходимые коммуникации для обеспечения кораблей электричеством и водой, выполняются мероприятия по берегоукреплению и дноуглублению портовых акваторий и подходных каналов, ведется строительство северного и южного оградительного мола.

В соответствии с графиком продолжаются работы по строительству здания штаба КФл. В военных городках, где располагаются береговые части флотилии, осуществляется строительство новых объектов в соответствии с современными подходами и требованиями. Также в Каспийске действует учебно-тренировочный комплекс, в котором оборудованы тренажерные залы и бассейн для проведения специальных подводных тренировок личного состава.

На данный момент КФл уже имеет инфраструктуру с развитым причальным фронтом, достаточным количеством складских помещений, обеспечивающую стоянку, обслуживание и ремонт кораблей и катеров, а также объекты для полноценного отдыха личного состава после выполнения поставленных задач, говорится в сообщении пресс-службы ЮВО.