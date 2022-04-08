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Представитель Пентагона Джон Кирби: США отгрузили Украине сто барражирующих боеприпасов Switchblade

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Джон Кирби
Джон Кирби.
Источник изображения: Associated Press

ЦАМТО, 7 апреля. США отгрузили для передачи Украине 100 барражирующих боеприпасов Switchblade и учат украинских военных обращению с ними. Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

"Сто беспилотных летательных аппаратов Switchblade... мы уже отправили из наших запасов", – сказал Д.Кирби журналистам.

Он добавил, что эти барражирующие боеприпасы либо уже находятся на Украине, либо направляются туда.

По словам Д.Кирби, американские военные учат обращению с ними небольшую группу украинских коллег, которые с прошлой осени проходят профессиональную подготовку в США.

Д.Кирби пояснил, что для освоения Switchblade обычно требуется около двух дней.

Справка ЦАМТО

"Свитчблэйд" (Switchblade) производства компании AeroVironment первый интеллектуальный барражирующий боеприпас, предоставляющий подразделениям тактического звена возможность оперативного реагирования на угрозы, высокоточного поражения целей на удалении до 10 км, перенацеливания в полете, оценки результатов огневого поражения. Масса аппарата около 5,5 фунтов (2,5 кг).

ВС США применяют "Свитчблэйд" в течение продолжительного времени, но процедура получения разрешения на продажу боеприпаса инозаказчикам был затянута. Еще совсем недавно в AeroVironment заявляли, что "компания должна соблюдать строгие ограничения при продвижении этого барражирующего боеприпаса на экспорт, а потенциальные заказчики должны обращаться к правительству США, если они хотят узнать детальные характеристики системы".

Как стало известно на авиасалоне Singapore Airshow-2020 (февраль 2020 года), AeroVironment планировала в 2020 году заключить первый экспортный контракт на поставку барражирующих боеприпасов "Свитчблэйд" после изменения позиции властей США в вопросе выдачи разрешений на их продажу за рубеж.

Как сообщил тогда в рамках салона старший директор по развитию продаж беспилотных авиационных систем AeroVironment, первая экспортная продажа боеприпаса "ожидается в ближайшие шесть-девять месяцев".

Как предполагалось, на первом этапе (в ближайшие несколько лет) барьеры будут постепенно сняты лишь в отношении небольшой группы стран НАТО и близких союзников США в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

В этой связи поставка суперсовременных барражирующих боеприпасов Украине представляется абсолютным нонсенсом, поскольку еще недавно основной акцент делался на поставку ВСУ достаточно устаревших вооружений, в том числе советского/российского производства. Можно констатировать, что поставка самых современных вооружений ВСУ является полной "истерикой" США в попытке нанести максимальных ущерб России в ходе ее спецоперации на Украине.

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Страны
Россия
США
Украина
Проекты
2020-й год
NATO
БПЛА
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