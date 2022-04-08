Представитель Пентагона Джон Кирби: США отгрузили Украине сто барражирующих боеприпасов Switchblade

ЦАМТО, 7 апреля. США отгрузили для передачи Украине 100 барражирующих боеприпасов Switchblade и учат украинских военных обращению с ними. Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

"Сто беспилотных летательных аппаратов Switchblade... мы уже отправили из наших запасов", – сказал Д.Кирби журналистам.

Он добавил, что эти барражирующие боеприпасы либо уже находятся на Украине, либо направляются туда.

По словам Д.Кирби, американские военные учат обращению с ними небольшую группу украинских коллег, которые с прошлой осени проходят профессиональную подготовку в США.

Д.Кирби пояснил, что для освоения Switchblade обычно требуется около двух дней.

Справка ЦАМТО

"Свитчблэйд" (Switchblade) производства компании AeroVironment – первый интеллектуальный барражирующий боеприпас, предоставляющий подразделениям тактического звена возможность оперативного реагирования на угрозы, высокоточного поражения целей на удалении до 10 км, перенацеливания в полете, оценки результатов огневого поражения. Масса аппарата – около 5,5 фунтов (2,5 кг).

ВС США применяют "Свитчблэйд" в течение продолжительного времени, но процедура получения разрешения на продажу боеприпаса инозаказчикам был затянута. Еще совсем недавно в AeroVironment заявляли, что "компания должна соблюдать строгие ограничения при продвижении этого барражирующего боеприпаса на экспорт, а потенциальные заказчики должны обращаться к правительству США, если они хотят узнать детальные характеристики системы".

Как стало известно на авиасалоне Singapore Airshow-2020 (февраль 2020 года), AeroVironment планировала в 2020 году заключить первый экспортный контракт на поставку барражирующих боеприпасов "Свитчблэйд" после изменения позиции властей США в вопросе выдачи разрешений на их продажу за рубеж.

Как сообщил тогда в рамках салона старший директор по развитию продаж беспилотных авиационных систем AeroVironment, первая экспортная продажа боеприпаса "ожидается в ближайшие шесть-девять месяцев".

Как предполагалось, на первом этапе (в ближайшие несколько лет) барьеры будут постепенно сняты лишь в отношении небольшой группы стран НАТО и близких союзников США в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

В этой связи поставка суперсовременных барражирующих боеприпасов Украине представляется абсолютным нонсенсом, поскольку еще недавно основной акцент делался на поставку ВСУ достаточно устаревших вооружений, в том числе советского/российского производства. Можно констатировать, что поставка самых современных вооружений ВСУ является полной "истерикой" США в попытке нанести максимальных ущерб России в ходе ее спецоперации на Украине.