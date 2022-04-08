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Военное обозрение

В западной прессе и ООН наконец-то обратили внимание на факты расправы над российскими пленными со стороны нацбатальонов

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Источник изображения: topwar.ru

Западная пресса наконец-то «увидела» расправу украинских нацбатальонов над российскими пленными. Если сначала западное журналистское сообщество, увязшее в собственной антироссийской пропаганде, ничего и слышать не хотела о грубейшем нарушении украинскими вооружёнными националистами международных конвенций по обращению с пленными, то теперь правда, пусть и частично, начинает пробиваться в западном медиапространстве.

Так, в американском издании The New York Times опубликована статья, в которой читателям рассказывается о фактах расправы над российскими военнослужащими, попавшими в плен в момент отхода с территории Киевской области.

Автор отмечает, что украинский «солдат» стреляет в упор в российского военнослужащего, который лежит на дороге и подаёт признаки жизни. Сообщается и о дате публикации тех шокирующих кадров – 30 марта.

Примечательно, что после этого факты расправы над российскими пленными призвали расследовать и представители руководства Организации Объединённых Наций. В ООН считают необходимым провести расследование по тем фактам, которые были засвидетельствованы самими участниками расправы.

Тем временем в Киеве никак не прокомментировали изуверских действий представителей своих нацбатов. Мало того, ранее представители киевского режима заявляли об «оправданной жестокости».

А читатели американской прессы указали на то, что к ведению Россией боевых действий на Украине можно относиться по-разному, но отношение к пленным не должны быть на уровне Средневековья. В частности, отмечено, что для страны, заявляющей о поддержке западных ценностей, поддерживать лиц, совершающих военные преступления, неприемлемо. При этом звучат и вопросы о том, почему в ходе войны во Вьетнаме случаев откровенной расправы на американскими пленными практически не было, а на современной Украине они уже перестали быть единичными.

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Страны
Вьетнам
Россия
США
Украина
Компании
ООН
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