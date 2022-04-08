ВСУ бросили в бой старый Т-72 "Урал", но ему пробили башню в первом же бою

Источник изображения: Фото: Отвага2004

Принадлежавший ВСУ Т-72 "Урал" был потерян в первом же бою в районе Харькова. Как оказывается, около года назад этот танк прошел модернизацию на львовском бронетанковом заводе.

Известно, что производство этой модификации было прекращено в Нижнем Тагиле в конце 70-х годов.

Источник изображения: Фото: Отвага2004

Как сообщает "РГ:русское оружие", признаком того, что перед нами самая первая версия, - расположенное перед люком командира ответвление старого оптического прицела-дальномера ТПД-2-49. В настоящее время это окно заделали и смонтировали ТПД-К1 с лазерным измерительным каналом.

Чтобы повысить характеристики порядком устаревшей машины, ее снабдили навесной динамической защитой, тепловизором, новыми гусеничными лентами, средствами связи, дымовыми гранатометными установками, телекамерой заднего вида.

Источник изображения: Фото: Отвага2004

В Сети появились фотографии машины, сделанные после боя. Как оказалось, на месте ответвления оптического прицела-дальномера появилась дыра. Элементы динамической защиты снесло, а саму башню заклинило. Вышло из строя и все внутреннее оборудование боевого отделения. В результате танк уже не способен участвовать в боях, и отремонтировать его в полевых условиях практически невозможно.