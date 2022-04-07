На верфи Bath Iron Works заложен киль эсминца УРО (DDG-127) "Патрик Галлахер" класса "Арли Берк"

ЦАМТО, 6 апреля. По информации командования ВМС США, 30 марта на предприятии компании General Dynamics Bath Iron Works (BIW) состоялась церемония закладки киля эсминца УРО DDG-51 класса "Арли Берк", (DDG-127) "Патрик Галлахер" (Patrick Gallagher).

Церемония резки первой стали для DDG-127 состоялась 9 ноября 2018 года. (DDG-127) "Патрик Галахер" станет последним из эсминцев класса "Арли Берк", построенных в конфигурации Flight IIA с системой управления оружием "Иджис" Baseline 9C2, обеспечивающей поражение воздушных угроз и противоракетную оборону.

Как сообщал ЦАМТО, эсминцы класса "Арли Берк" – это многоцелевые боевые корабли, предназначенные для решения широкого спектра задач в мирное и военное время, включая урегулирование кризисов, обеспечение господства на море, проецирование военной силы. Корабль может наносить ракетные и артиллерийские удары по корабельным группировкам и наземным целям, бороться с подводными лодками противника, обеспечивать огневую поддержку подразделений ВС в прибрежной зоне, а также выполнять задачи командования и управления, противовоздушной / противоракетной обороны.

Последним из построенных General Dynamics Bath Iron Works 8 марта 2021 года ВМС США был передан эскадренный миноносец (DDG-118) "Дэниел Инуе" класса "Арли Берк".

В настоящее время на предприятии BIW в стадии постройки находится еще несколько кораблей серии: "Карл Левин" (DDG-120), "Джон Бейзилон" (DDG-122), "Харви С.Барнум мл." (DDG-124), "Луи Х. Уилсон-младший" (DDG-126), "Уильям Шаретт" (DDG-130) и "Квентин Уолш" (DDG-132) класса "Арли Берк".