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В США сертифицировали модернизированный вертолет Black Hawk

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Американский военный вертолет Sikorsky UH-60 Black Hawk
Американский военный вертолет Sikorsky UH-60 Black Hawk.
Источник изображения: © Sputnik / Денис Асланов

Модернизированную версию вертолета UH-60 Black Hawk, который эксплуатирует армия США, сертифицировали. Вертолет UH-60V допустили к полетам. Об этом сообщает Defense News со ссылкой на исполнительного директора программы армейской авиации, бригадного генерала Роберта Барри.

Барри сообщил, что вертолет сертифицировали в марте. Сертификат позволяет осуществлять полеты в любое время суток и в сложных погодных условиях.

Также сертификация даст возможность начать второй этап эксплуатационных испытаний UH-60V. Модернизированный вертолет будут испытывать в 1-м батальоне 106-го авиационного полка Армии Национальной гвардии Иллинойса. Подразделение получило первый вертолет в 2021 году.

В основе UH-60V лежит многоцелевой вертолет UH-60L. Улучшенная машина получила цифровую кабину и новый процессор. Это позволяет модифицировать программное обеспечение вертолета.

В марте стало известно, что армия США начала испытания турбовального двигателя T901. Силовой агрегат предназначен для перспективных вертолетов, которые разрабатывают в рамках программы Future Attack Reconnaissance Aircraft (FARA).

В феврале компания Sikorsky сообщила о первом полете UH-60 в полностью беспилотном режиме. Автономный полет обеспечила система Sikorsky MATRIX.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
UH-60
Компании
Sikorsky Aircraft
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