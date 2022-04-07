Войти
Интерфакс-АВН

Российский командующий заявил об успешном выполнении всех боевых задач первого этапа операции на Украине

522
0
0
Командующий войсками Центрального военного округа Александр Лапин (в центре)
Командующий войсками Центрального военного округа Александр Лапин (в центре).
Источник изображения: © Пресс-служба ЦВО

Москва. 6 апреля. ИНТЕРФАКС - Все боевые задачи первого этапа специальной военной операции на Украине выполнены успешно, заявил командующий войсками Центрального военного округа Александр Лапин.

"Наша группировка успешно выполнила все боевые задачи в ходе первого этапа специальной военной операции", - сказал Лапин на церемонии вручения государственных наград военнослужащим за участие в операции на Украине.

"Солдаты, сержанты и офицеры проявили стойкость, отвагу и мужество в ходе выполнения задач. Благодарю вас за отличное выполнение должностных обязанностей, честное выполнение воинского долга", - сказал Лапин.

В Минобороны РФ сообщили, что среди награжденных - военнослужащие подразделений специального назначения, связи, управления, инженерных войск и РХБ-защиты.

Среди государственных наград, которые вручил Лапин военнослужащим Центрального военного округа, - орден Мужества, медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени с мечами, знак отличия ордена Святого Георгия - Георгиевский Крест IV степени, медали "За отвагу", Жукова, Суворова и "За спасение погибавших".

4 апреля Лапин заявил о существенном снижении боевого потенциала армии Украины.

29 марта Минобороны РФ сообщило, что Лапин прибыл в Черниговскую область Украины, где вручил ордена и медали отличившимся военнослужащим.

25 марта начальник главного оперативного управления Генштаба РФ Сергей Рудской сказал на брифинге, что российская армия на Украине сосредоточит усилия взятии под контроль Донбасса.

5 апреля российские военные заявили о планах довести до конца операцию в Мариуполе на фоне отказа властей Украины вывести из города свои формирования.

"С учетом незаинтересованности Киева в сохранении жизней своих военнослужащих, Мариуполь будет освобожден от националистов подразделениями российских Вооружённых сил и Донецкой Народной Республики", - заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков на брифинге.

24 февраля президент РФ объявил о начале специальной военной операции на Украине.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Конашенков Игорь
Похожие новости
30.03.2022
Как работают в ходе спецоперации российские средства ПВО
28.03.2022
ВС России крылатой ракетой "Оникс" уничтожили базу горючего под Николаевом
28.03.2022
Стали известны подробности уничтожения крупной базы ГСМ во Львове
18.03.2022
Бесполетное право
15.03.2022
Минобороны России: Никакой пощады наемникам на Украине не будет
11.03.2022
Украина потеряла боевое управление авиацией и ПВО
24.06.2021
Военные РФ развернули британский эсминец от госграницы в Черном море
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 07.04 10:53
  • 22204
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 07.04 10:45
  • 4
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 07.04 08:55
  • 64
Танк Т-72БМ стойко выдержал попадание из натовского комплекса NLAW
  • 07.04 05:34
  • 18
При каких условиях Польша захватит часть Украины
  • 07.04 05:28
  • 1
"Новое средневековье". Из русских опять лепят варваров
  • 07.04 04:49
  • 1
Американский генерал предупредил об угрозе большой войны
  • 07.04 03:36
  • 14
Почему "Байрактары", "Джавелины" и "Стингеры" оказались малоэффективны на Украине
  • 07.04 03:32
  • 24
Подводные рифы спецоперации
  • 07.04 03:05
  • 4
Куда и зачем Россия перебрасывает войска из-под Киева
  • 07.04 01:45
  • 27
Влияние санкций на российскую промышленность полупроводников
  • 07.04 00:25
  • 4
Неприемлемый ущерб
  • 07.04 00:16
  • 2
Сверхточную ракету Х-59МК2 применили под Николаевом
  • 06.04 23:49
  • 48
Армия России готовит крупнейшую операцию со времен Великой Отечественной
  • 06.04 18:14
  • 107
Предложения воскрешения самолетов Ту-204 и Ту-334
  • 06.04 17:09
  • 63
Названо оружие, способное разорвать МиГ на части