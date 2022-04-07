Российский командующий заявил об успешном выполнении всех боевых задач первого этапа операции на Украине

Москва. 6 апреля. ИНТЕРФАКС - Все боевые задачи первого этапа специальной военной операции на Украине выполнены успешно, заявил командующий войсками Центрального военного округа Александр Лапин.

"Наша группировка успешно выполнила все боевые задачи в ходе первого этапа специальной военной операции", - сказал Лапин на церемонии вручения государственных наград военнослужащим за участие в операции на Украине.

"Солдаты, сержанты и офицеры проявили стойкость, отвагу и мужество в ходе выполнения задач. Благодарю вас за отличное выполнение должностных обязанностей, честное выполнение воинского долга", - сказал Лапин.

В Минобороны РФ сообщили, что среди награжденных - военнослужащие подразделений специального назначения, связи, управления, инженерных войск и РХБ-защиты.

Среди государственных наград, которые вручил Лапин военнослужащим Центрального военного округа, - орден Мужества, медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени с мечами, знак отличия ордена Святого Георгия - Георгиевский Крест IV степени, медали "За отвагу", Жукова, Суворова и "За спасение погибавших".

4 апреля Лапин заявил о существенном снижении боевого потенциала армии Украины.

29 марта Минобороны РФ сообщило, что Лапин прибыл в Черниговскую область Украины, где вручил ордена и медали отличившимся военнослужащим.

25 марта начальник главного оперативного управления Генштаба РФ Сергей Рудской сказал на брифинге, что российская армия на Украине сосредоточит усилия взятии под контроль Донбасса.

5 апреля российские военные заявили о планах довести до конца операцию в Мариуполе на фоне отказа властей Украины вывести из города свои формирования.

"С учетом незаинтересованности Киева в сохранении жизней своих военнослужащих, Мариуполь будет освобожден от националистов подразделениями российских Вооружённых сил и Донецкой Народной Республики", - заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков на брифинге.

24 февраля президент РФ объявил о начале специальной военной операции на Украине.