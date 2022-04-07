Глава Пентагона пообещал продолжить давление на Индию с целью отказа от закупок российского вооружения

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Индия должна снизить закупки военной техники и вооружений российского производства, Пентагон будет продолжать "убеждать" индийских военных, что американское вооружение лучше. С таким заявлением выступил министр обороны США Ллойд Остин.

Глава Пентагона выступил перед Палатой представителей Конгресса США и ответил на ряд вопросов. Как оказалось, американских конгрессменов очень сильно удивляет тот факт, что Индия до сих пор закупает российские вооружения вместо того, чтобы приобретать американские. К тому же, пока "весь мир" осуждает Россию за происходящее на Украине, Нью-Дели продолжает сотрудничество с Москвой.

Ужасно, что наш ценный союзник Индия, крупнейшая в мире демократия, решает сближаться с Кремлем, выбирая российские системы вооружений вместо систем от США и союзников

- заявил один из американских конгрессменов.

В ответ Остин пообещал, что Пентагон продолжит давление на индийских военных, чтобы сначала снизить закупки российских вооружений, а потом и полностью отказаться от них. По его словам, это "не в их интересах". Вместо российских систем США предложат свои, чтобы сделать армию Индии "более совместимой".

Мы продолжаем работать с ними [Индией], чтобы гарантировать, что они понимают, что это не в (...) их интересах продолжать инвестировать в российскую [военную] технику

- приводит американская пресса слова главы Пентагона.

Отметим, что США уже достаточно длительное время пытаются убедить Индию отказаться от российских систем вооружений и перейти на американские. В ход шли даже угрозы введения санкций, в частности за закупку российских зенитных систем С-400. В Вашингтоне прямо заявили, что если Нью-Дели закупит российские ЗРС, то США применят свой закон CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Однако в Индии не намерены отказываться от российского оружия и техники, сотрудничество будет развиваться.