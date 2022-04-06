Войти
bmpd.livejournal.com

Начаты поставки по очередному пакету американской военной помощи Украине

684
0
0

Министерство обороны США 1 апреля 2022 года объявило о выделении Украине нового крупного пакета военной помощи на сумму 300 млн долл. С учетом объявленных 12 марта (на сумму 200 млн долл) и 16 марта (на сумму 800 млн долл) пакетов военной помощи, это доводит объем объявленной новой военной помощи Украине до 1,3 млрд долл. Общая сумма выделенной Киеву американской военной помощи с начала российской специальной военной операции на Украине 24 февраля теперь достигает 1,65 млрд долл, а с марта 2021 года - 2,3 млрд долл. Сообщается, что поставки военного имущества на Украину по новому пакету американской военной помощи были начаты уже 5 апреля.

Разбитый в Мариуполе американский автомобиль HMMWV 36-й отдельной бригады морской пехоты ВМС Украины, март 2022 года (с) Социальные сети

Министерством обороны США официально объявлено, что в новый пакет военной помощи войдут поставки управляемых ракет с лазерной системой наведения (видимо, 70-мм ракет APKWS), малых разведывательных беспилотных летательных аппаратов AeroVironment RQ-20 Puma, барражирующих боеприпасов AeroVironment Switchblade (включая, по сообщениям, 10 комплексов боеприпасов Switchblade 600 противотанкового назначения), комплексов борьбы с беспилотными летательными аппаратами, бронированных автомобилей HMMWV, пулеметов советского образца, широкой номеклатуры боеприпасов к вооружению советского образца, приборы ночного видения, тепловизионные системы и оптические приборы, защищенные системы связи; коммерческие спутниковые снимки; медикаменты, полевое оборудование и запасные части.

Также было сообщено, что правительство США начало реализацию проекта по поставке Украине в порядке военной помощи танков Т-72 советского образца.Танки Т-72, видимо, будут выкуплены из наличия армий стран Восточной Европы, но конкретные детали пока не раскрываются.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Продукция
APKWS
HMMWV
Т-72
Похожие новости
27.09.2021
Вооруженные силы США: состояние и тенденции развития
04.04.2017
Сможет ли американский ПТРК сделать российский танк "Армата" устарелым? (The National Interest, США)
31.08.2016
Чудо на Висле
16.05.2016
Пять трендов, которые делают изменения в украинской армии необратимыми (Delfi.lt, Литва)
08.02.2016
Бронетанковая оборона: Россия удерживает свою позицию на мировом рынке тяжелой техники
05.05.2012
KADEX 2012: ставка на модернизацию
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 06.04 17:09
  • 63
Названо оружие, способное разорвать МиГ на части
  • 06.04 17:09
  • 22126
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 06.04 16:55
  • 15
При каких условиях Польша захватит часть Украины
  • 06.04 16:04
  • 5
Уничтожение "Байрактара" российским ЗРК "Тор" показали на видео
  • 06.04 15:41
  • 58
Танк Т-72БМ стойко выдержал попадание из натовского комплекса NLAW
  • 06.04 15:15
  • 43
Армия России готовит крупнейшую операцию со времен Великой Отечественной
  • 06.04 10:49
  • 1
Сверхточную ракету Х-59МК2 применили под Николаевом
  • 06.04 06:38
  • 6
Коллапс украинской оборонной промышленности и топливного сектора: статистика уничтоженных военных заводов и НПЗ Украины с 24 февраля
  • 06.04 04:18
  • 5
"Нам будет что показать". Эксперт о создании в РФ качественно нового оружия
  • 05.04 22:18
  • 3
Переживет ли российская авиация санкционную войну с Западом
  • 05.04 21:20
  • 1
На базе Военного инновационного технополиса "ЭРА" создан новый кадетский корпус "Школа технологий будущего"
  • 05.04 21:06
  • 1
Вице-премьер Борисов сообщил Путину о работе над нетрадиционными видами вооружения
  • 05.04 17:18
  • 4
Британский премьер будет убеждать Германию в необходимости усиления давления на Россию - СМИ
  • 05.04 16:40
  • 9
Исполнение гособоронзаказа составило в 2021 году от 88 до 100% у разных заказчиков
  • 05.04 13:42
  • 1
Китай будет поддерживать Россию. Но по-тихому