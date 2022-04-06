Начаты поставки по очередному пакету американской военной помощи Украине

Министерство обороны США 1 апреля 2022 года объявило о выделении Украине нового крупного пакета военной помощи на сумму 300 млн долл. С учетом объявленных 12 марта (на сумму 200 млн долл) и 16 марта (на сумму 800 млн долл) пакетов военной помощи, это доводит объем объявленной новой военной помощи Украине до 1,3 млрд долл. Общая сумма выделенной Киеву американской военной помощи с начала российской специальной военной операции на Украине 24 февраля теперь достигает 1,65 млрд долл, а с марта 2021 года - 2,3 млрд долл. Сообщается, что поставки военного имущества на Украину по новому пакету американской военной помощи были начаты уже 5 апреля.

Разбитый в Мариуполе американский автомобиль HMMWV 36-й отдельной бригады морской пехоты ВМС Украины, март 2022 года (с) Социальные сети

Министерством обороны США официально объявлено, что в новый пакет военной помощи войдут поставки управляемых ракет с лазерной системой наведения (видимо, 70-мм ракет APKWS), малых разведывательных беспилотных летательных аппаратов AeroVironment RQ-20 Puma, барражирующих боеприпасов AeroVironment Switchblade (включая, по сообщениям, 10 комплексов боеприпасов Switchblade 600 противотанкового назначения), комплексов борьбы с беспилотными летательными аппаратами, бронированных автомобилей HMMWV, пулеметов советского образца, широкой номеклатуры боеприпасов к вооружению советского образца, приборы ночного видения, тепловизионные системы и оптические приборы, защищенные системы связи; коммерческие спутниковые снимки; медикаменты, полевое оборудование и запасные части.

Также было сообщено, что правительство США начало реализацию проекта по поставке Украине в порядке военной помощи танков Т-72 советского образца.Танки Т-72, видимо, будут выкуплены из наличия армий стран Восточной Европы, но конкретные детали пока не раскрываются.