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bmpd.livejournal.com

Новый пакет американской военной помощи Украине

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12 марта 2022 года президент США Джо Байден направил Государственному департаменту США меморандум о выделении Украине дополнительной военной помощи на сумму 200 млн долл. Согласно сообщениям американских СМИ, в данный пакет военной помощи Украине войдут противотанковые и зенитные средства, стрелковое оружие, а также средства на подготовку личного состава.

Захваченный силами Народной милиции ЛНР под Мариуполем поставленный Украине американский переносной противотанковый ракетный комплекс Javelin, март 2022 года (c) Телеграм-канал Military Photos

Ранее США уже выделили Украине 26 февраля срочный пакет военной помощи в размере 350 млн долл немедленно после начала 24 февраля российской специальной военной операции на Украине. Сообщается, что поставки по этому пакету уже завершаются, и включали, в частности, "сотни" противотанковых управляемых ракет Javelin и переносных зенитных управляемых ракет Stinger, а также стрелковое оружие, боеприпасы, каски, бронежилеты, и пр.

Ранее срочные пакеты военной помощи Украине выделялись администрацией США в конце августа 2021 года (на сумму 60 млн долл) и в конце декабря 2021 года (на сумму 200 млн долл), и поставки по ним были в основном реализованы до 24 февраля.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Продукция
Javelin ПТРК
Stinger
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