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Военное обозрение

В Пентагоне предлагают строить в Восточной Европе постоянные военные базы для размещения американских войск

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Источник изображения: topwar.ru

Соединенные Штаты могут перейти на строительство постоянных военных баз на территории Восточной Европы, но размещать там временные военные контингенты. С таким предложением выступил председатель объединённого комитета начальников штабов США Марк Милли.

Генерал выступил в Палате представителей на обсуждении бюджета и предложил перейти на другой способ размещения американского военного контингента в Европе, в частности на территории Прибалтики, Польши и других стран Восточной Европы. По его словам, США необходимо строить там постоянные военные базы, а службу там будут нести американские военные на ротационной основе.

Я думаю, что реальное присутствие - это всегда хороший фактор сдерживания... Мой совет создавать постоянные базы, но не размещать там личный состав на постоянной основе

- заявил он.

Милли подчеркнул, что ротация военного контингента позволит держать как можно больше сил рядом с Россией, но при этом не тратиться на строительство дополнительной гражданской инфраструктуры, т.е. детских садов, школ и жилья для семей военных.

Таким образом подтверждается, что США пришли в Восточную Европу не на время кризиса, а навсегда, в очередной раз оккупируя европейские страны. Причем как заявляют в Вашингтоне, ряд этих стран сами с радостью готовы лечь под США, лишь бы американцы обеспечили им "защиту от России". Речь идет о странах Балтии, Польше и Румынии.

В Пентагоне утверждают, что Варшава и Бухарест "горят желанием" профинансировать строительство постоянных баз для размещения военных США. Ну, про мечты Польши сообщалось уже неоднократно, а вот по Румынии информация новая.

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  • В новости упоминаются
Страны
Польша
Россия
Румыния
США
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