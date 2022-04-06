В Пентагоне предлагают строить в Восточной Европе постоянные военные базы для размещения американских войск

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Соединенные Штаты могут перейти на строительство постоянных военных баз на территории Восточной Европы, но размещать там временные военные контингенты. С таким предложением выступил председатель объединённого комитета начальников штабов США Марк Милли.

Генерал выступил в Палате представителей на обсуждении бюджета и предложил перейти на другой способ размещения американского военного контингента в Европе, в частности на территории Прибалтики, Польши и других стран Восточной Европы. По его словам, США необходимо строить там постоянные военные базы, а службу там будут нести американские военные на ротационной основе.

Я думаю, что реальное присутствие - это всегда хороший фактор сдерживания... Мой совет создавать постоянные базы, но не размещать там личный состав на постоянной основе

- заявил он.

Милли подчеркнул, что ротация военного контингента позволит держать как можно больше сил рядом с Россией, но при этом не тратиться на строительство дополнительной гражданской инфраструктуры, т.е. детских садов, школ и жилья для семей военных.

Таким образом подтверждается, что США пришли в Восточную Европу не на время кризиса, а навсегда, в очередной раз оккупируя европейские страны. Причем как заявляют в Вашингтоне, ряд этих стран сами с радостью готовы лечь под США, лишь бы американцы обеспечили им "защиту от России". Речь идет о странах Балтии, Польше и Румынии.

В Пентагоне утверждают, что Варшава и Бухарест "горят желанием" профинансировать строительство постоянных баз для размещения военных США. Ну, про мечты Польши сообщалось уже неоднократно, а вот по Румынии информация новая.