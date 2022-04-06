МО РФ: Спецслужбы Украины готовят в селе Мощун новые провокации по сценарию Бучи

В министерстве обороны России выяснили о готовящихся провокациях на Украине - ситуация будет развиваться по уже отработанному сценарию в Буче.

Как сообщил официальный представитель российского военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков, была получена подтвержденная информация о том, что вечером 4 апреля в населенном пункте Мощун (23 километра северо-западнее Киева) военнослужащие 72-го главного центра психологических операций Вооруженных сил Украины провели очередную постановочную съемку. На ней, по словам генерала, запечатлены якобы погибшие от насильственных действий российских военнослужащих мирные жители. В последующем эти видеозаписи будут активно распространяться через западные СМИ.

"Аналогичные мероприятия украинские спецслужбы сейчас организуют и проводят в Сумах, Конотопе и других украинских городах", - отметил представитель Минобороны России.

Иван Петров