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Российская газета

МО РФ: Спецслужбы Украины готовят в селе Мощун новые провокации по сценарию Бучи

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В министерстве обороны России выяснили о готовящихся провокациях на Украине - ситуация будет развиваться по уже отработанному сценарию в Буче.


Как сообщил официальный представитель российского военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков, была получена подтвержденная информация о том, что вечером 4 апреля в населенном пункте Мощун (23 километра северо-западнее Киева) военнослужащие 72-го главного центра психологических операций Вооруженных сил Украины провели очередную постановочную съемку. На ней, по словам генерала, запечатлены якобы погибшие от насильственных действий российских военнослужащих мирные жители. В последующем эти видеозаписи будут активно распространяться через западные СМИ.

"Аналогичные мероприятия украинские спецслужбы сейчас организуют и проводят в Сумах, Конотопе и других украинских городах", - отметил представитель Минобороны России.


Иван Петров

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Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Конашенков Игорь
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